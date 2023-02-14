為加速老舊耗能家電退場、促進住宅節約用電，經濟部能源局2023年續推「住宅家電汰舊換新節能補助」，高雄市經發局提醒，從今年1月1日起購置能源效率第1級的冷氣、冰箱，並確實將舊機汰換回收後，備妥指定文件即可上經濟部能源局網站申請補助，每台補助3,000元，今年6月14日前還可向財政部申請退還減徵貨物稅，最高退稅2000元。

高雄市經發局指出，今年起住宅家電汰換補助轉為向經濟部能源局直接申辦，民眾須於2023年1月1日至12月31日前完成冷氣、冰箱購置，同時將舊機汰換回收，才符合補助申請條件，申請期間自即日起至2024年1月15日止，經費用罄即截止受理。

提醒民眾在業者到府安裝後回收舊機時，務必向業者索取環保署廢四機回收聯單第三聯，並確認回收品項為冷氣或冰箱，作為家電汰舊證明。購買能效1級冷氣冰箱，除有經濟部每台補助3,000元外，今年6月14日前還可向財政部申請退還減徵貨物稅，最高退稅2000元。

高雄市經發局說明，網路申請只要至補助網站完成手機身分驗證，依指示填寫申請資料並上傳身分證件、存摺、裝機地址電費單、統一發票（含產品型號銷售明細）、產品保證書或保固卡、環保署廢四機回收聯單等資料，線上填妥後即完成申請。

採取郵寄申請的民眾，請填寫紙本申請表並檢附相關佐證文件影本，掛號寄至板橋郵政8-17號信箱。案件受理成功後，系統將以簡訊及Email通知申請人。(記者張雅雲/高雄報導)