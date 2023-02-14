國民黨副主席夏立言訪陸之後，國台辦發言人朱鳳蓮昨稱大陸願意協助恢復台灣農漁產品輸入。民進黨團幹事長鄭運鵬今批評，中共的做法明顯是「以商圍政」，希望兩岸正常交流就好，也希望國民黨不要做為中共統戰的工具，這種不正常以商圍政的做法，絕對會引起反感。

國台辦昨發布新聞稿稱，台灣農漁民通過中國國民黨、有關縣市、團體等多種管道表達心聲，願意改善產品品質，確保輸往大陸農漁產品安全，希望大陸盡快恢復輸入；「大陸願意與台灣有關方面共同努力，為恢復台灣農漁產品輸入大陸提供幫助。」

鄭運鵬今受訪時表示，國台辦願意協助，我們樂觀其成，但這很顯然不是正常往來，一定要先透過國民黨去做人情，再來說他們願意協助。

鄭運鵬說，這就是「以商圍政」的做法，從去年開始，從鳳梨、釋迦到白帶魚等出口，做了種種不合理的限制，甚至還說上面殘留有肺炎病毒，做出這些不合理的條件後，等到國民黨來這裡和他們會面，才要做人情，中共的前提就不是正常管道、正常狀況的限制，後面才做人情要開放，這不是以商圍政，什麼才是以商圍政。

鄭運鵬強調，希望兩岸的往來正常就好，不管是在星雲法師圓寂的來台弔唁申請，或是台灣食品的輸出或中國大陸食品來台，通通都正常，讓政府正常往來，也不用每次選舉完，看中共的情況或心情，這都不是全世界的慣例。

鄭運鵬再次強調，我們希望正常就好，像是現在的港澳自由行，只要他們恢復正常管道，相信台灣方面從來沒有刁難過中共，也希望國民黨不要做為中共統戰的工具，而中共這種不正常以商圍政的做法，絕對會引起反感。

民進黨立委劉世芳則說，台灣的農產品若出現問題，台灣的官員會處理，但希望站在平等尊嚴立場談判，讓台灣農產品合法登陸，為中國消費者提供更好的農產品。

劉世芳表示，藍營相當多人認為出訪有達到目的，但治標不治本，夏立言回台後，農產品是否能遵照海協、海基或陸委會的相關管道登陸、成為機制而非泡沫化？夏立言把功勞做給非綠政黨，過一陣子出狀況又推給執政黨，這樣的兩手策略國人不該忽視。