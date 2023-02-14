蘋果（Apple）擴大採用自主設計晶片，市調機構Counterpoint分析，iPhone 14 Pro Max 128GB中，蘋果自主設計晶片占總物料清單成本比重超過22%。法人預期，代工廠台積電營運可望受惠。

Counterpoint今天發布iPhone 14 Pro Max 128GB的物料清單成本分析報告，指出iPhone 14 Pro Max 128GB的物料清單（BoM）成本達464美元，較iPhone 13 Pro Max高出3.7%；其中，蘋果自主設計的晶片占總物料清單成本比重超過22%。

除了A16仿生處理器外，Counterpoint表示，蘋果自主設計的晶片還包括電源管理晶片（PMIC）、音頻、連接和觸控晶片。

Counterpoint指出，A16仿生處理器採用4奈米製程生產，具有160億個電晶體，比A15處理器的150億個電晶體多了6.7%，這將有助於提高中央處理器（CPU）、繪圖處理器（GPU）、神經引擎和相機影像處理器（ISP）性能。

另外，Counterpoint估計，iPhone 14 Pro Max 128GB的應用處理器增加11美元，占總物料清單成本比重攀升至20%。此外，4800萬像素相機和永遠顯示螢幕也都推升成本增加。法人表示，隨著蘋果擴大採用自主設計晶片，台積電營運可望受惠。