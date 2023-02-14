新北市府響應教育部生生用平板，先前推動「老師用螢幕，學生用平板」，協助市立學校設置智慧教室，並購置教學觸控螢幕，不過，市議員黃淑君、李宇翔卻質疑，計畫已推動一年，觸控螢幕安裝數卻不到一半，有高中甚至僅安裝1台螢幕，質疑市府效率不夠高。對此，教育局回應，本案總經費約10億元，以5年期程分年執行，今年預計再安裝2000台。

黃淑君指出，觸控螢幕計畫喊出2025年全面完成1.6萬間智能教室，讓轄內所有師生都能善用科技，提升教學和學習意願，不過，她發現，板橋區去年度需求班級數有1754台，直至現在才安裝734台，僅達成42％。

另外，海山高中現有118班，至今卻只安裝1台觸控螢幕，海山高中是優良的完全中學卻不受市府重視，質疑教育局還未開工，浮洲、溪崑一帶學校也遇到一樣問題，像是擁有36班的大觀國中、近60班的溪洲國小至今未獲一台觸控螢幕，盼市府不要拖延的數位教育建設。

李宇翔表示，市府不應該有差別待遇，應該落實學生受教權，不要讓學生質疑為什麼其他班或學校的學生有觸控螢幕，他們卻沒有。

對此，教育局表示，智慧教室是計畫2021至2025年完成，依教師實際需求，由下而上，逐步建置，搭配師資培訓及課程設計，讓教學現場實際應用觸控式螢幕，提升學生學習成效，針對觸控螢幕計畫，市府分5年期程執行，預計2025年完成全市1.6萬觸屏安裝，2021年至2022年已安裝4634台，達全市4成。

教育局表示，板橋區安裝比率和進度與全市相符，市府充分掌握學校安裝情形，滿足學校教學需求，並依學校班級數在未來3年內分年分批建置完成，將請學校將觸屏安裝在高度使用的教學空間，以符教學需求。