基隆市長謝國樑14日召開記者會表示，基隆市政府將針對基隆市區隨處可見的違法廣告物如鷹架、竹架等亂象，分為短中長期來逐步解決。先針對廣告業者進行宣導並督促自行拆除，若宣導期過後仍不遵守者，將依法開罰並強制拆除，並收取拆除費，以促進市容美化，使基隆成為更好的城市。

謝國樑說，基隆長期以來最為人詬病的部分便是市容，除了地面的垃圾、路霸及雜物堆放騎樓外，另外便是「非地面」的各種違法廣告物，如隨意搭建的竹架、鐵製鷹架等，許多都未經申請便隨意搭建，不僅造成市容的破壞，更導致潛在危險，威脅基隆市民安全。

謝國樑強調，為了解決此亂象，市政府將優先針對明顯違法搭建的各類廣告鷹架，依照本來就有的《基隆市廣告物管理自治條例》等法規，前期先針對廣告公會等業者進行宣導與溝通，使業者先自行撤除違法廣告物，若宣導期過後，仍未拆除者，將依法開罰並強制拆除，拆除費用由違法者負擔。

謝國樑同時介紹都發處處長謝孝昆，謝孝昆本身曾任台北市政府都發局都市規畫科科長，屬於年輕的七年級生，市政經驗豐富。謝孝昆表示，就違法廣告物部分，已經有開始和業者還有即將到來的2024立委選舉之候選人進行初步的溝通，由於實際上管理廣告物的法規本來就存在，問題是在於過去沒有確實執法，所以才會問題叢生，未來將落實「先勸導後開罰」的政策，還給基隆市民一個乾淨的市容。