童醫院守護白沙屯香燈腳，曝進香保暖4口訣提供醫療協助。（童醫院提供）

苗栗通宵白沙屯拱天宮媽祖9天8夜遶境進香，今天邁入第3天行程！因氣候轉變及氣溫驟降，對15萬名香燈腳來說，如何保健與維持身體機能非常重要。童醫院急診部主任魏智偉說，香燈腳們跟隨媽祖進香時，要記得「疫、氣、水、量」這四字；疲累時記得停下腳步休息，出現不舒服都要尋求醫療協助。

魏智偉指出，雖疫情逐漸降溫，信眾來自四面八方，還是要做好防疫措施，活動過程中如遇人多或與他人密切接觸時，還是戴好口罩，隨身準備多個口罩可更換。「氣」是指最近氣候溫度變化大，罹患慢性疾病患者更要小心，有心血管疾病者，要記得保暖、隨身攜帶慢性病藥物，並注意自身的身體狀況。

童綜合醫療團隊，為隨行的香燈腳進行傷口照護。(童醫院提供)

因為隨著媽祖徒步進香，非常需要充分體力，適時補充水分就非常重要，才能維持身體正常的體溫；「量」是要提醒民眾量力而為，考量自身的安全與能力才是最重要的，如果步行疲累時，記得停下腳步好好休息，或改搭乘遊覽車及其他車輛，千萬不要硬撐。

童綜合醫療團隊救護機巡隊，肩負進行迅速的醫療救援。(童醫院提供)

魏智偉說，童醫院今年第十度24小時隨行提供醫療服務，不僅派援一輛具備5G視訊與12導程無線傳輸設備的救護車跟隨外，還有6名醫師、15名護理師與14名緊急救護技術員支援白沙屯拱天宮媽祖進香行程，希望在9天8夜一年一度盛事中，提供最即時醫療服務。

童醫院強調，另外有醫療志工團約30人左右跟隨進香，也組成救護機巡隊來進行迅速的醫療救援；永信藥品公益提供酸痛貼布2500包、B群隨身膠囊4000顆與皮膚舒緩凝膠300瓶，置放於救護車上來舒緩香燈腳的不適與疼痛，提供來自全台15萬名香燈腳緊急醫療服務。