台南市議會臨時會法規委員會審查《台南市外送平台業者管理自治條例》修正草案。（洪榮志攝）

《台南市外送平台業者管理自治條例》去年9月22日公布施行，但因全台唯一限制外送員每日累計外送服務時間不得超過12小時，引發不少外送員陳情，指不僅侵犯自由勞動權益，甚至更容易發生交通事故。市議員陳怡珍提案建議刪除限制外送時數的條文，但今天議會臨時會法規委員會議案審查時，因支持與反對意見壁壘分明，最後決議送請大會討論。

據了解，目前全台只有新北市、高雄市及台南市等3個直轄市，訂有自治條例管理外送平台業者。其中，台南市更是唯一規定「外送平台業者不得使外送員每日累計外送服務期間超過12小時」的直轄市，引發不少外送員批評不合理。

陳情的陳姓外送員認為，實際執行外送工作時，不僅經常出現遠單，還有停等紅燈、待轉、上下班尖峰時間、塞車、爬高層樓、找門牌等不可抗力的因素，都需耗費時間。如果一天限制只能外送12小時，恐將影響外送員生計及增加外送員搶單騎快車、冒險違規等情形，更容易發生交通事故。

議員穎艾達利表示，累計外送時間不得超過12小時，指的是從平台接單起到將商品送到消費者指定地點的時間，並不包括待命等單的時間；市府勞工局職安健康處也說，自治條例上路4個多月以來，已抽查293名外送員，平均每天接單時間只有7小時左右，自治條例限制不超過12小時，應能滿足現況需求。

議員蔡育輝反對刪除限制外送時間12小時的規定，他說，根據內政部統計，外送員車禍肇事率逐年提高，如不再限制外送時間，恐將引發超時工作，進而出現公共安全的問題。

議員蔡麗青、郭鴻儀都強調，自治條例上路僅4個多月，目前的參考數據尚嫌不足，建議應該收集更多數據，並將此案送請大會討論。最後，主席穎艾達利決議，將修正草案送請大會討論。