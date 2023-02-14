高雄陳姓男高中生月初與朋友到校園打球，將包包放在球場鐵椅上，不久68歲盧姓老翁騎單車經過，將包包悄悄的拿走後快速離去。直到陳男休息返回鐵椅時，才驚覺包包遭竊報警求助。警方獲報，調閱監視器，前天將他逮捕到案，訊後依竊盜罪移送法辦。據悉，陳男才剛領2萬元要買東西，追回時僅剩一半，手機更是丟到愛河裡，也令他相當氣炸。

5日上午，陳男先在銀行領2萬元現金，之後到學校籃球場與朋友相約打球鬥牛，將鞋子與包包放置在球場旁的鐵椅上。不久，盧翁騎單車在校園周邊閒晃時，發現鐵椅上的包包，於是悄悄的將包包與鞋子拿走。

此時，因陳男與朋友鬥牛太忘我，尚未注意到正在行竊的盧翁，直到打完球後返回鐵椅休息，才發現自己的包包與鞋子不翼而飛，因包內有等下要買東西的2萬元現金以及手機，陳男著急得跑到附近派出所報警求助。

三民一分局長明派出所上午9時40分許獲報，立即調閱周邊監視器，根據相貌特徵鎖定盧翁，但盧翁常騎單車到處遊蕩，行蹤飄忽不定，最終警方循線下，於12日下午3時許，在新興區中央公園內將正在看打牌的盧翁逮捕。

據了解，盧翁無業，有竊盜前科，平日喜歡騎單車到處亂晃，而陳男2萬元現金已花剩下一半，而其餘包內課本、文具等物品更是遭到盧男到處亂丟，此外，盧翁知道手機等3C用品，容易會被定位，陳男手機更慘遭丟棄到愛河找不回，陳男得知後氣炸跳腳，警方訊後依竊盜罪，移送高雄地檢署偵辦。