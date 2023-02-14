以《原子少年》出道的男團VERA成員孟維，今（14日）出席財團法人羅慧夫顱顏基金會「好事成雙」小耳症服務記者會，他近期在《來吧！營業中2》開設的髮廊店與謝金燕、修杰楷等人合作，談到與「姐姐」一起工作的心情，孟維相當開心的說：「我被姐姐漂亮到了，她有擁抱我，說我是很棒的弟弟，姐姐對大家都很要求，也教我們如何做事，能跟這麼多前輩學習很開心。」

孟維說小時候就常被身邊的人問「為什麼長不一樣」、「你耳朵怎麼長那麼醜」， 他坦言當時聽到那些批評，內心都感覺心酸、難過，好在媽媽總會安慰他，「媽媽就說這是老天爺給我的禮物，可以讓我在迷路的時候，讓媽媽找到我」，直到國中開始注意外表，也讓他動念進行重建手術。

他透露手術共耗時10幾個小時才完成，「我是取肋骨雕塑成耳朵的形狀。最痛的是取肋骨，而且我很怕痛，開刀後住院3天，開完刀後也不想動，護理師就慢慢扶我起來，要我適應站起來，她還說『你太誇張了，沒有那麼痛啦』。」他也提到小耳症讓他錄音時聽不清節奏，因此製作人都會特別拍打節奏，讓他清楚知道節奏完成錄音。