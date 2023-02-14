麥覺明導演抱著《山椒魚來了》小鯢娃娃與《黑熊來了》熊吉拉合影。（大麥影像傳播工作室提供）

《山椒魚來了》讓戲院看見許久未見親子的人潮。（大麥影像傳播工作室提供）

生態紀錄電影《山椒魚來了》由麥覺明執導，上映至今全台票房近200萬，引起眾多登山與關注生態環境的觀眾與企業熱烈討論，更有網友於「靠北登山大小事」社團搞笑留言「看紀錄電影看到（眼眶）都濕了！《山椒魚來了》原來這麼催淚」，PTT上也有好評推文大讚是「絕不冷場的紀錄電影」，稱讚麥覺明導演的敘事技巧非常細膩。

《山椒魚來了》目前包場近百場，主創團隊映後已安排至3月底，持續接獲眾多包場意願，其中有多場來自竹科企業福委會的詢問，更有觀眾分享目前科學園區的熱門話題是：「你們公司有包場《山椒魚來了》嗎？」麥覺明導演為答謝觀眾支持，從台北到高雄、台南及嘉義，再快閃回台北，北中南映後跑透透，累到趴在戲院辦公桌上睡著。

《山椒魚來了》除了眾多企業包場，還有非常多中、小學的師生與家長發動進戲院了解山椒魚，有教師提及在小學三年級的國語課程中有介紹臺灣的山椒魚，因此小學生不一定要爬上2、3千公尺的群峰溪源，就可以在課堂與電影院中，一次蒐羅臺灣的5種特有種山椒魚，看到牠們的棲息環境。

其中位於新竹的光明國小謝文惠老師，帶領學生與家長共230人，花了來回一個多小時徒步到影城看《山椒魚來了》。謝老師對同學說：「等大家看完《山椒魚來了》，看到研究學者在山上的付出，就會覺得走這一小時很輕鬆。」在週末的觀影民眾中，讓戲院看見許久未見親子的人潮，不少民眾帶著超過十年沒進戲院的長輩，以及小朋友一家大小一起看電影

《山椒魚來了》紀錄片中敘述臺灣特有種「山椒魚」罕為人知的特性，以及目前遭遇到的保育議題，包含氣候變遷帶來的影響、棲地遭到人為活動的破壞，以及塑膠垃圾的入侵。因此，綠色和平特別舉辦「無塑場」包場活動，倡導民眾自備循環杯或環保杯入場，麥覺明導演出席映後且與觀眾一同高舉環保杯合影。