雲林縣東勢鄉胡蘿蔔產量全台第1，推動「國際台灣胡蘿蔔日」打響國知名度。（張朝欣攝）

雲林縣東勢鄉為全台胡蘿蔔最大產地，地方胡蘿蔔產銷業者「VDS活力東勢」公司為推廣雲林優質胡蘿蔔，訂定每年3月第1個星期六為「國際台灣胡蘿蔔日」，14日與雲林縣政府、東勢鄉公所共同舉辦胡蘿蔔日記者會，準備胡蘿蔔特色美食讓民眾先嘗為快，邀大家3月4日來東勢鄉拔蘿蔔、了解彩色胡蘿蔔的故事。

「VDS活力東勢」以現代科學技術取代傳統農耕，讓胡蘿蔔少了農藥多了安心，同時提升農產品價值，從種植到採收堅持對土地的保護，供應安心食材讓消費者吃得安心，並與地方農民合作打造雲林東勢農產品牌，開拓海外市場進軍日本、新加坡等國家，打響台灣胡蘿蔔在國際市場知名度。

胡蘿蔔日記者會由雲林縣長張麗善、東勢鄉長張健福、「VDS活力東勢」總經理王文星等人共同主持，張麗善表示，東勢鄉胡蘿蔔種植面積達180餘公頃，彩色胡蘿蔔更是極具賣點，是「雲林良品」的代表產品之一，除了在台灣受歡迎，透過縣府媒合將彩色胡蘿蔔外銷至日本、新加坡，讓雲林胡蘿蔔在國際上更廣為人知。

王文星說，「VDS活力東勢」胡蘿蔔採高標準種植管理，以「自己敢吃才能賣人」信念種植作物，陸續取得國際歐盟驗證、日本農業檢驗及產銷履歷，不僅打造安心農業，更首創台灣胡蘿蔔品牌，把胡蘿蔔變黃金，開啟務農一片天，攜手農民永續推廣台灣新農業。

「VDS活力東勢」指出，3月是胡蘿蔔採收季節，胡蘿蔔營養豐富，被譽為「平民人蔘」，此次活動將結合聯合國永續發展目標SDGs，將「食在地、減塑、溯源」等議題融入「國際台灣胡蘿蔔日」活動中。