陸委會14日宣布開放港澳居民來台自由行，何時恢復陸客來台亦受關注。新任陸委會副主委梁文傑在記者會上對此表示，我方一直以來是對疫情的判斷，再做漸進式的開放，大陸疫情防控完全解封，造成我方對疫情判斷的不確定性。未來將依照中央疫情指揮中心判斷來做處理。

梁文傑指出，開放港澳自由行已研議許久，期間因為大陸疫情防控完全解封，造成我方對疫情判斷的不確定性，所以現在才宣布開放。對我方而言，完全是要看對疫情的掌控程度。而香港方面的措施和數字，我們看來是較透明和開放的。

針對本報記者提問，我方對大陸及港澳人士來台有無制度上的差異時，梁文傑回應說，我們考慮只有一點，就是對疫情的判斷和我方能否確定現在疫情的狀況。未來將依照中央疫情指揮中心判斷來做處理。

梁文傑補充說，大家也注意到，陸方1月20日有恢復試點出境的旅遊團，在其開放的20個國家內也沒有台灣，所以大陸也沒有開放旅行團來台；自由行部分，大陸自2019年8月1日就已經暫停。

至於居住海外的大陸居民能否申請來台，梁文傑表示，目前可專案申請。有記者問及開放港澳居民來台自由行，是否象徵兩岸春暖花開？他則回應，我們都希望如此，但不管再怎麼希望，我們都是依照對疫情的掌控進行研判，並未正面回應。