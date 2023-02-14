電價漲聲再起，經濟部下月即將召開電價費率審議會，討論4月電價調整方案，初估台電今年燃料支出仍高達6000億，因此，4月電價需大漲3成以上台電才能獲利。根據了解，此次電價調漲應會以工商業為主，但漲幅可望比去年低，民生用電則未確定。

根據中國時報報導，台電去年7月調升電價，平均漲幅達8.4％，因民生用戶僅月用千度以上才調，主要影響對象以工商業用電大戶、調高15％為主。今年夏季即將到來，再度面臨電價上漲壓力，傳出4月電價調漲對象仍以工商業優先。

針對外界關切台電財務與電價調整情形，台電昨(13日)表示，去年因烏俄戰爭導致國際燃料價格暴漲，除了台灣，各國電業也面臨虧損與調漲電價的壓力。

台電強調，在後續電價費率審議會中，將針對未來的燃料成本以及電業營運成本說明，以利審議會綜合考量包括社會經濟狀況、物價穩定情形、國際燃料走勢等做出決定。