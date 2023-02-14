報導指出，布雷納德將接替已經宣布辭職的白宮國家經濟委員會 （National Economic Council,NEC）主任迪斯（Brian Deese）。

此外，消息人士表示，拜登的親信伯恩斯坦（Jared Bernstein）料將取代已經宣布離職的勞斯（Cecilia Rouse）擔任美國經濟顧問委員會（the Council of Economic Advisers）主席。

白宮拒絕對此消息發表評論。

在周二亞洲交易時段，市場對此消息反應平淡，美國債券、美元和美股指數期貨表現持穩，分析師表示，布雷納德任命案的影響還不是很明確。

新加坡瑞穗銀行經濟研究部門主管Vishnu Varathan表示，目前仍然情勢不明，在正常情況下，我會認為布雷納德給拜登的建議將非常支持激勵措施。但在通膨可能減弱的背景下，如果不去看她的一些潛在趨勢，我懷疑她會在供應方面投入很多。

民主黨籍的布雷納德畢業於哈佛大學，並已在聯準會工作近十年時間，她曾擔任美國前總統柯林頓的經濟顧問，也曾在歐巴馬執政時期擔任財政部的最高國際事務專家。