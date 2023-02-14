根據韓國官方數字，上個月ICT產品出口額為131億美元，較2022年同期196億美元大減33.2%。若從去年7月以來計算，每個月的出口金額已連續7個月都在下降。至於進口方面，年減1.1%至122億美元，ICT順差金額為8.9億美元。
大型類股普遍走高，三星電子漲1.11%，SK海力士漲2.87%，電池製造商LG Energy Solution漲0.77%，現代汽車漲1.4%，起亞也漲0.27%。
韓元兌一美元價位在1,270.3附近，韓元升7元。
韓國政府14日表示，全球經濟成長腳步放慢加上半導體需求降溫，當地元月資通科技（ICT）產品的出口金額，已經連續7個月下滑。不過，韓股似乎不為所動，開高震盪走高，目前在2,471.78點，漲19.08點或0.78%。同時，韓元也走升。
根據韓國官方數字，上個月ICT產品出口額為131億美元，較2022年同期196億美元大減33.2%。若從去年7月以來計算，每個月的出口金額已連續7個月都在下降。至於進口方面，年減1.1%至122億美元，ICT順差金額為8.9億美元。
大型類股普遍走高，三星電子漲1.11%，SK海力士漲2.87%，電池製造商LG Energy Solution漲0.77%，現代汽車漲1.4%，起亞也漲0.27%。
韓元兌一美元價位在1,270.3附近，韓元升7元。
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