韓國政府14日表示，全球經濟成長腳步放慢加上半導體需求降溫，當地元月資通科技（ICT）產品的出口金額，已經連續7個月下滑。不過，韓股似乎不為所動，開高震盪走高，目前在2,471.78點，漲19.08點或0.78%。同時，韓元也走升。