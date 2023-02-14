嘉基是全球極少數獲英特爾核准得以生產Thunderbolt線材廠，受惠於Thunderbolt世代交替，嘉基2022年前3季稅後盈餘4.44億元，每股盈餘為7.4元，超越2021年全年獲利，第4季因進入淡季，單季合併營收8.59億元，季減7.07%，累計2022年合併營收為33.69億元，年增36.06%，創下歷年新高。

為因應供應鏈分散趨勢，嘉基已選定泰國設立新廠，新廠預計今年5月交廠，嘉基規劃今年第2季先將美系客戶及零售產線移至泰國，並於第3季開始貢獻業績，羅偉仁表示，希望3年內泰國廠產值佔公司比重能達3成。

嘉基表示，目前市場比較保守，預估第1季將低於去年同期，不過，美系客戶從第2季重啟拉貨，且NB搭載Thunderbolt 4的滲透率持續攀升，目前已有7至8成，採用Intel CPU滲透率更幾乎是100%，亦帶動使用新介面的擴充基座需求，終端應用也持續增加中，看好Monitor市場能加速導入，若Thunderbolt 4 Monitor滲透率能拉升到30%，可望對公司帶來新一波成長動能。