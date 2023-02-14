台灣大寬頻表示，「企業專屬服務」包含「企業級寬頻」、「串流影音」、「智慧物聯網」、「輕鬆通訊組」4大面向，不僅可以客製化企業網路、影音需求，同時結合AI、IoT，一手掌握社區包裹收發、智能車道和燈光管理、安全監控；同時提供手機即市話功能，任何訊息不漏接。台灣大寬頻目前已於長照中心、產後護理之家、縣市政府、新建案及住宅社區導入企業專屬服務，幫助企業和社區轉型升級。即日起，台灣大寬頻官網「企業專區」上線，提供「企業專屬服務」介紹和諮詢，幫助企業智慧升級，提升市場競爭力。

台灣大寬頻「企業專屬服務」之「企業級寬頻」，可依據企業用戶網路需求，建置強大效能、高品質的光纖網路，含小型速傳網、室內與公區無線上網及專線電路，彈性規劃120M至1G多速率網路，搭配多台Mesh Wi-Fi網路全覆蓋，無論店鋪營運、地下停車場或倉庫，都能暢通連網。

台灣大寬頻表示，在「串流影音」部分，搭載Android TV開放平台，支援4K超高影像畫質，整合MyVideo、Disney+、HBO GO、YouTube等串流影音，以及藍牙聲控遙控器、內建Chromecast讓小螢幕躍升大畫面、電視尊榮迎賓系統也將於近期上線，提供旅宿業者服務新選。