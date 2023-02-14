雞蛋每台斤漲2元，批發價從每台斤50元漲到52元，重回去年7月20日歷史高點，民眾黨立法院黨團批評，農委會只會打官腔虛應故事，卻不好好解決雞蛋產銷失衡的危機，呼籲政府輔導蛋農升級改建雞舍，針對哄抬物價者該罰就罰，正視缺蛋危機，優化產銷制度，才能真正強化蛋雞產業的韌性。

立委陳琬惠指出，去年開春以來，台灣出現史上最嚴重蛋荒，究其原因包含禽流感、天候溫差等自然因素，還有玉米飼料價格漲價、蛋雞產業老化等人為因素，但農委會只調控產地價格、不解決根本問題，近期拋出「平價蛋專區」方案 ，也讓農委會被網友譏為「平價委員會」。

陳琬惠直言，檢視零售與產地蛋價消長趨勢，能找到農委會不敢告訴民眾的細節，也就是在產量供給趕上需求的同時，零售與產地價格反而越差越大，農委會的控價措施反而在中間環節挪出更大的獲利空間，中間差額利潤到底被誰拿走了，可不是一句「尊重市場機制」就能帶過。

陳琬惠表示，民眾黨團提出三點呼籲，第一，為達成有效控溫，並隔絕傳染病，農委會應加強溝通，輔導蛋農升級雞舍，並協助資金籌措與申辦流程，提高改建意願；第二，農委會應徹查產銷價差如此巨大的原因，對哄抬物價者該罰就罰，不只要尊重市場機制，更要維護市場機制；第三，缺蛋就缺蛋，面對現實才能緩解民怨。

立委賴香伶指出，今年1月消費者物價指數年增率3.04％，是2022年7月以來再見三字頭，其中菜價更是飆升28.25％，漲幅站上17個月以來最高點。行政院穩定物價小組去年最後一次開會在8月，今年1月12日終於重新召開會議，卻不公告簽到表，希望新上任的院長陳建仁，應讓穩定物價小組定期召開會議，落實公開透明。

民眾黨團指出，陳建仁先前拜會民眾黨團時允諾政院會特別注意國內物價，穩定物價小組都有定期召開會議、發揮功能 ，分享兩個女兒也反映青年低薪問題，希望新內閣一改過去漠視民怨的傲慢風氣、苦民所苦，針對民眾生活必需品雞蛋，提出治標也治本的改革方案，促進傳統雞舍轉型，嚴懲哄抬物價行為，優化雞蛋產銷機制。