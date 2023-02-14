對於2024總統選舉，前立委李永萍認為國民黨內新北市長侯友宜最強，為何不讓最強的參選？侯友宜今（14）日說，連任後還有很多事要接受挑戰，尤其是帶動北台灣的的發展，大家同心讓台灣共好。
侯友宜表示，這段時間很感謝大家關心，每個人關心的角度我們都要虛心接受，最重要是現在更應該面對在連任後，還有很多事情要接受挑戰，尤其北北基桃千萬人口的共好，用這樣的態度去帶動北台灣的發展，台灣一起互相同心，讓台灣共好。
對於2024總統選舉，前立委李永萍認為國民黨內新北市長侯友宜最強，為何不讓最強的參選？侯友宜今（14）日說，連任後還有很多事要接受挑戰，尤其是帶動北台灣的的發展，大家同心讓台灣共好。
侯友宜表示，這段時間很感謝大家關心，每個人關心的角度我們都要虛心接受，最重要是現在更應該面對在連任後，還有很多事情要接受挑戰，尤其北北基桃千萬人口的共好，用這樣的態度去帶動北台灣的發展，台灣一起互相同心，讓台灣共好。
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