今天是西洋情人節，《靈匣網》運勢專欄分享今天艷遇指數最高的星座，排名依序是金牛座、雙子座、獅子座、處女座、天秤座，其中排第一的金牛座有機會透過朋友介紹認識心儀的人，但需主動與曖昧對象表達心意才有機會成功，有伴者則不應背著另一半單獨參加聚會，否則易撞上爛桃花。

▍第五名：天秤座

天秤座在情人節這天艷遇指數超高，單身者不僅能和異性朋友擦出火花，還可能得到舊愛的復合訊號，但需注意舊愛是想真的復合，還是只想打發寂寞；有伴者則是艷遇指數超高，如想把握正緣，切忌不可單獨和異性外出，否則易招來是非，影響正緣發展。

▍第四名：處女座

處女座在情人節這天會遇到聊得來的異性，尤其單身者有戀愛機會，可參加單身派對，結束後就能收到對方告白，但需注意對方是真否是真心；若想尋求穩定的感情，不可自甘墮落。有伴者則應把注意力放在另一半身上，適當拒絕社交邀約，才能趕走爛桃花。

▍第三名：獅子座

獅子座在情人節這天魅力十足，容易吸引異性的注意，參加聚會可得到異性的仰慕，並收到求愛的訊號，如正在等待愛情，有望在情人節達成目標；但感情生活穩定的獅子座，要收斂自大的性格，否則會招爛桃花，容易引發情感方面問題，建議思考想要什麼樣的情感，不可把偶然發生的艷遇當成娛樂方式，給自身名譽造成損害。

▍第二名：雙子座

雙子座在情人節這天對感情會有全新的態度，尤其單身者，可能對愛情充滿了信心，放棄了對自由的需求，因此較容易獲得愛情，在生活中能遇到默契度較高的異性，二人之間擦出火花，但如果雙子座仍然改不掉喜新厭舊的毛病，感情就只會曇花一現，對生活造成影響。

▍第一名：金牛座

金牛座在情人節當天可得到愛神的關注，有機會通過朋友獲得戀愛契機，但需注意身邊的朋友會成為他們愛情的競爭對手，如金牛座更主動向曖昧對象表達心意，促成戀愛關係的機率會較大，但如金牛座仍保持被動狀態，有可能會因此錯過姻緣。由於艷遇指數較高，有伴的金牛座，不應該背著另一半單獨參加任何聚會，否則會撞上爛桃花，給自己正緣帶來壞的影響。