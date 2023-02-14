蔡英文論文門要爆了？法院3關鍵公文書曝光 林環牆：造假鐵證

旅美學者林環牆長期關注總統蔡英文的「論文門」，他13日在臉書刊出3份公文，包括青輔會高銘輝公文、留學生回國服務申請登記表、公務人員履歷表，他強調這3份公文都足證蔡學位有問題，且這些文件都是檢察官黃偉調出來的官方正式文件，具有不容否認的法律效力。此消息引熱議，不少網友則將矛頭對準碩士學位遭「雙殺」的新竹市前市長林智堅，認為林智堅是再度引爆「小英論文門」的關鍵人物。

林環牆13日在臉書發文，刊出台北地院9478號他字案、承辦檢察官黃偉的偵辦檔案卷宗中3份重要文件，表示這些卷宗都是官方正式文件，具有不容否認的法律效力，本來是要用來告發學者賀德芬、林環牆、彭文正等3人妨害蔡英文名譽，不料卻被李震華律師辛辛苦苦閱卷影印下來，再添蔡詐騙博士學位的強力證據。

第1份文件是「青輔會高銘輝公文」：中華民國青輔會主任委員高銘輝，1983年5月23日曾以機關公函行文國立政治大學，提到蔡英文預定1983年5月獲頒博士學位後回國，並請政大惠予優先延攬見覆。

青輔會高銘輝公文(摘自林環牆臉書)

第2份文件是蔡英文1983年3月11日親填的「留學生回國服務申請登記表」，寫道她是倫敦政經學院「經濟法博士」，而她畢業日期是「1983年5月」。但當時蔡根本就沒有完成一本準備等待博士口試的博士論文，林環牆問：「那麽她的博士學位是如何無中生有？」

蔡英文1983年3月11日親填的「留學生回國服務申請登記表」(摘自林環牆臉書)

第3份文件是蔡英文1984年9月28日親填的「公務人員履歷表」，這份文件是檢察官黃偉針對9478號妨害名譽乙案所提的「告證七」。這張履歷表上，蔡親自填寫她已獲頒博士學位，有博士證書為證，且經過政大承辦職員林玉泉蓋章驗收。蔡填寫她「1983年6月」已自倫敦政經學院畢業，還特別在「畢業」的框欄打勾，以表示她已博士畢業。

蔡英文1983年9月28日親填的「公務人員履歷表」(摘自林環牆臉書)

此消息引熱議，網友湧入林環牆臉書及相關新聞連結留言：「小英現在會不會很恨小智，害她的論文又被討論」、「林智堅是引爆這場論文門的重要推手」、「林智堅對綠營來說，真是個『動搖國本』的角色」、「天啊！小智完全不夠看了！」