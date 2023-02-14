對於2024國民黨的提名人選，各界都相當關心，目前民調最高的新北市長侯友宜也遲未表態，因此現在傳出黨中央建議比照王鴻薇模式，將侯納入民調；對此，國民黨新北市議員葉元之建議，可以舉辦一個「類初選」，再由民調來決定人選。

葉元之表示，所謂的「類初選」並不是真正的初選，而是由黨中央將表態有興趣參選以及未表態但是適合擔任總統的人選一並納入民調，若最後的結果是未表態的人在民調上勝過表態者一定的比例，則由黨中央徵召來參選，因為對國民黨支持者而言，重點不在於這個人是誰，而是誰可以贏這場選舉。

葉元之也說，就他自己而言，侯友宜現在看起來已經像是個可以勝選的人了，如果黨中央能把期程往前，可以減少一些變數，也有助於國民黨的團結。

另名藍營市議員陳偉杰也說，只要提名的做法是多數支持者能夠接受，沒有私相授受或因人設事的感覺，就是好的做法，所以也建議黨內可以先把一些潛在有望勝選的人納入民調，再協調出一組最強的人馬，讓大家感受到國民黨團結的氣勢。