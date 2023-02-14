KEY第二張正規改版專輯《Killer》已同步在台數位發行。（avex提供）

SHINee成員KEY通過專輯《BAD LOVE》與《Gasoline》打造出專屬獨特復古風格，距前作《Gasoline》時隔半年推出改版專輯《Killer》，再度呈現獨一無二的復古概念，也為2023年的活動揭開序幕。

KEY以獨特的復古概念打造出專屬風格，卻在新專輯的預告裡宣布復古系列的完結，自言目前尚未有新作風格頭緒，會更積極地觀賞展覽尋求靈感。此次專輯以遊戲為概念，KEY直到發售當天才在直播中真正地接觸到專輯實體，首度開箱專輯的他對成品十分滿意，讚嘆且感謝工作人員的辛勞；另外還有個小插曲，KEY曾在開箱《Gasoline》專輯時抱怨專輯內收入公司廣告紙一事，此次工作人員貼心地先將廣告紙拿出，KEY發覺後啞然失笑。

主打歌〈Killer〉是首有著黑暗氛圍的快節奏舞曲，以80年代新浪潮音樂、合成器流行樂等復古音樂為基礎，歌詞講述殘忍地提出分手後卻無法忘懷對方而感到後悔和痛苦的情感。提及新歌舞蹈，KEY表示編舞超緊湊又十分消耗體力，使其不得不進行身體管理，開始做起下肢運動。與主打歌一同新收錄於專輯的，還有以搖滾樂為基底的舞曲〈Heartless〉，與展現KEY細膩深情歌聲的中板流行曲〈Easy〉。