數位部監管的法人資通安全研究院10日揭牌，但被台北市議員徐巧芯爆料欠薪，她今更透漏已向台北市勞動局申請勞檢。資安院今發聲明表示，數位部刻正進行後續經費核發到資安院的行政作業，預計3月初撥發1月16日與1月31日兩批到任同仁薪水。

徐巧芯日前爆料資安院欠薪，她今日更加碼透露資安院之所以欠薪，是因未提供計畫書才導致預算被扣住，但若按照原定計畫，資安院要到4月才會有計畫書。

資安院今表示，有關地方民代關切同仁人事相關制度及福利事項，資安院已函送計畫書等相關文件，數位部刻正進行後續經費核發到資安院的行政作業，預計3月初撥發1月16日與1月31日兩批到任同仁薪水。相關行政作業皆依照規定程序與1月4日、1月17日召開的兩次董監事聯席會議通過之決議辦理。

資安院強調，對於同仁薪資撥發、勞動權益及福利事項至為重視，1月19日已經正式核發敍薪單，資安院院長何全德並已於2月1日以電子郵件向全體同仁詳細說明薪資撥發作業進程。

資安院再次強調，同仁進用與福利絕對依法辦理，並且符合相關人事勞動法令。針對各界的指導及建議，本院持續向同仁溝通說明，也會持續加速行政作業，以確保同仁完整權益。