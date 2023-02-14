國民黨立法院黨團首席副書記長林思銘（中）、立委李德維（左）、王鴻薇（右）14日召開「三大案仍難見天日 監察院還在睡？」記者會。（劉宗龍攝）

國民黨立院黨團今開記者會質疑，高端疫苗採購案、新竹棒球場案和鏡電視執照關說疑雲案，嚴重影響政府官箴，監察院卻遲遲沒有查出真相。國民黨團呼籲監察院，不要淪為執政黨的打手，監察院的聲譽不能因此淪喪，何時提出三大案調查報告，監察院必須對全民說清楚。

首席副書記長林思銘表示，這三大案中的高端疫苗採購案，根據「監察院辦理調查案件注意事項」規定，重大特殊案件法定調查期限為一年，最多可延長一年半，而高端疫苗採購案被監察院列為重大特殊案件，立案時間為2021年6月18日，最晚要在今年1月18日做出調查報告，但迄今超過一個月。

國民黨立委王鴻薇質疑，難道監察院睡著了嗎？還是陳建仁年初傳出即將接任行政院長，監察院就全力配合將原本該提出的調查報告，無聲無息地掩飾過去？近期網路更是瘋傳，由民進黨政府全力護航的高端，今年一月份營收居然是0元，這是上市公司、疫苗國家隊嗎？不是應該發展次世代疫苗嗎？監察院要繼續裝睡？

林思銘也說，新竹棒球場去年7月22、23相繼傳出多名球員受傷，監院10月立案調查，至今未有結果。鏡電視關說疑雲，去年4月有監委要求提供鏡電視、台數科是否有不當介入相關資料，至今仍未正式立案調查。

國民黨立委李德維也指出，鏡電視執照疑雲，更是傳出政府高層錄音檔譯文，指證歷歷蔡英文總統、前行政院長蘇貞昌都有介入，監察院到現在還不願查出真相，是忘記了？還是害怕想起來？本該是獨立機關的NCC，主委陳耀祥在鏡電視發照過程中，到底有沒有受到蔡英文總統的指示？以及民進黨派系介入？監察院必須向全民釐清真相。

林思銘說，從這三案可看出，監察院是如何消極不作為，儼然成為執政黨的打手，這要如何維繫官箴？又如何能督促行政部門及公務人員奉公守法、依法行政？反觀監察院對於新北市恩恩案，僅6個月就結案做出調查報告。因此呼籲監察院針對三大疑案，盡速查明，以調查恩恩案的效率，給全民一個真相。