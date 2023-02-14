何超儀動完手術秒飛CELINE巴黎時尚秀。（852Films提供）

近年來積極在好萊塢發展的香港女星何超儀，最近受邀法國時尚品牌CELINE前往巴黎出席全新一季的時裝秀，上飛機前意外出現「需要動手術」的小插曲，敬業的她仍照常飛到巴黎赴約，以一身黑色皮革外套搭配牛仔短褲登場，帥氣又不失性感。此行也勾起她多年前的全家來巴黎玩的往事，大爆何家姐姐們的跑趴行徑，笑說：「如果當時姐姐們帶我去，肯定會有更有趣的事情發生！」

CELINE時裝秀現場眾星雲集，「法國第一美人」凱撒獎影后凱薩琳丹妮芙與同為演員的女兒齊雅拉馬斯楚安尼一同出席，還有英國傳奇女星珍柏金、《艾蜜莉在巴黎》飾演女主角閨蜜的卡蜜兒塞拉萊、瑞絲薇斯朋女兒艾娃菲利普出席，亞洲代表則有何超儀以及南韓女團BLACKPINK成員「人間芭比」Lisa。

此次CELINE時裝秀主題是「男裝秀」，身為搖滾女王的何超儀完全難不倒，穿上一套黑色皮革外套，兩袖帶有不規則鏡面圓形卯釘，搭配膝上15公分的牛仔短褲，並接上金色的髮片，帥氣又能營造出搖滾妹的味道。其實這是原本買來與老公陳子聰一起穿的皮革外套，一件外套夫妻共穿，對她來說如同「把愛也穿在身上」，特別是她穿起來又能凸顯出大尺寸（Oversize）的時尚流行。

時尚秀辦在巴黎傳奇劇院Theatre Le Palace，曾是音樂界或時裝界的指標性人物必到的指標性夜店，過去瑪丹娜、大衛鮑伊、艾爾頓強等巨星都是常客。這次因時尚秀來到這裡，何超儀勾起了一段家庭往事，她說：「當年我們一家人來巴黎旅行，玩咖到了晚上行程才開始，我的幾個姐姐們開始精心打扮，披上戰袍之後出發，就是喊著要到Le Palace這個地方玩。」

當年何超儀年紀太小，並沒有與姐姐們一起去Theatre Le Palace，她笑說：「當時她們丟下我與弟弟兩個小朋友，要我們留在飯店叫個比薩吃！那時我在飯店看著窗外，好奇他們去哪裡，為什麼不帶我去？」往事如雲煙，如今來到這裡的她更多的是感動，「如果當時姐姐們帶我去，肯定會有更有趣的事情發生，現在看著這個老地方從名人娛樂場所變成了時裝秀場地，有種莫名的感動。」

在時尚秀之外，何超儀也發生小插曲。此次歐洲行全程只有48小時，沒想到上飛機前居然出現突發狀況，發現右眼長了針眼！敬業的她立刻飛奔到眼科動一場小手術，動完刀後包著紗布就趕往機場，抵達巴黎後直奔時裝秀現場，活動結束後又接受外媒訪問、拍照，直到凌晨才完成所有工作，隔天清晨立刻搭飛機返回香港，猶如每分每秒與時間競賽，打破她過去以來飛歐洲的紀錄。