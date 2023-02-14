今天是情人節，許多情侶都希望在這天能夠度過特別的一天，單身者也不乏規畫在情人節與心儀的對象告白、送禮、一起去吃高級餐廳，不過，根據內政部警政舉統計，截至今年1月31日《跟騷法》受理案件數突破2000件，其中9成被害人為女性、1成為男性，換算起來每月受害人達260人。

民進黨立委洪申翰提醒，追求自己喜歡的對象很有勇氣，但千萬不要演變成跟蹤騷擾，以免吃上最重50萬元的罰金或面臨有期徒刑。

根據內政部警政署近期指出，自去年6月1日《跟蹤騷擾防制法》施行至今年1月31日的執行成效，受理案件數為2084件，其中一般跟騷為1174案、家暴跟騷案件為910案，從被害人性別來看，其中9成為女性、1成為男性；以行為樣態分析來看，以「通訊騷擾」和「盯梢尾隨」皆突破1000次為最多。

洪申翰表示，刻板印象中，跟蹤騷擾是尾隨監視或糾纏，然而，《跟騷法》明定跟蹤騷擾有8種樣態，包括跟蹤、盯哨、嘲弄辱罵、要求約會、網路騷擾、寄送文字影像或其他物品（禮品）、妨害名譽、冒用個資訂購貨物等都納入規範，且行為須與性或性別有關，足以影響受害者日常生活，違反者最高可處5年以下有期徒刑。

洪申翰分享，對於跟騷案件，經刑案調查程序後若發現確實有犯罪行為，警政單位會核發書面告誡給行為人。以警政署統計來看，超過七成的案件有書面告誡，為1477件；也曾有專家指出，依日本的纏擾行違規制法運作經驗，案件在警察介入之後，大概有8成就會停止了。

洪申翰強調，用合乎對方意願的頻率與方式追求心儀對象，即便不是情人節，也能夠營造浪漫的氛圍，如果不確定自己的行為是否屬於跟蹤騷擾的樣態之一，也可以透過和親朋好友討論，或到YouTube搜尋警政署「NPACareU婦幼抱抱」頻道以及「臺中市政府警察局婦幼警察隊」頻道收看短片，進一步了解自己是否可能觸法。