今年抽籤個股賺最大價差的股票來了！靜電防護晶片（ESD）廠晶焱明（15）起申購抽籤開跑，每張承銷價為63元，以今（14）日盤中價115元估算，抽中一張可現賺5.2萬元，想搶年後大紅包的投資人別錯過，如果抽中等於中一次小樂透。

晶焱於去年底公告辦理現增，本次辦理公開申購承銷價格為63元，申購張數為425張，公開申購期間為2月15日至2月17日，並於2月21日公開抽籤，中籤匯入集保日為3月3日。若以今日盤中價位115.5元來估算，抽中一張可賺進83%價差、高達5.2萬元。

晶焱今1月營收1.86億，月增32.86%，但較去年同期衰退39.09%。去（2022）年前3季累計EPS為5.68元。

晶焱為靜電放電保護元件廠商，隨著未來OLED螢幕有機會成為車用顯示市場新主流，靜電防護（ESD）晶片廠晶焱也開始推出新車規產品，鎖定車用OLED商機。

另一檔長佳智能為初次上櫃公開申購，承銷價為57.6元，參考價為89.1元，抽中一張現賺3.15萬，申購張數2114張，申購期間為2月15日至2月17日共三天，並於2月21日公開抽籤，估3月1日掛牌上櫃。