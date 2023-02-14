台灣蛋價持續居高不下，農委會主委陳吉仲指出，全球原物料上漲及冬季禽流感影響，使得雞蛋成本提高，除承諾設置雞蛋平價專區外，也盼透過防堵禽流感、減免玉米營業稅等方式，來穩定雞蛋價格。

陳吉仲表示，全球原物料上漲，大豆、玉米進口增加，飼料至少上漲7成，加上去年冬季至今的禽流感，導致日本蛋價上漲2倍、美國甚至5、6倍，不少國家雞蛋都比台灣貴；在農民必須有一定利潤前提下，尊重市場機制，產地蛋價從每台斤40.5元漲至42.5元，等於每顆蛋增加0.2元。

目前除了全力防堵禽流感，降低農民生產成本外，玉米營業稅減免，則持續跟行政院爭取，盼能有效降低飼料價格；若有部分消費者受到蛋價上漲影響，已與相關通路業者協調推出平價雞蛋，把影響降至最低。

陳吉仲直言，如何讓雞蛋穩定供應是目前當務之急，已經從加工業者調度雞蛋給全台民眾，除這幾天溫度下降、影響產蛋數量，預計氣候回暖、禽流感減少，產蛋率也會增加，便能讓雞蛋供應更順利。