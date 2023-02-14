昔日的西區霸權聖安東尼馬刺追平了34年來隊史最慘的13連敗紀錄，騎士在米契爾（Donovan Mitchell）41分帶領下，於主場117比109擒下馬刺，目前14勝44負的馬刺勝率僅有24.1%，有可能改寫隊史最慘的單季24.4%勝率（1996-97球季）。

傳奇教頭帕波維奇對於王朝的盛衰早已看淡，在2018年，馬刺連續第21年晉季後賽的時候，帕波維奇只評論了3個字：「這很棒。」（Oh, it's wonderful.）回想帕波維奇接掌帥印的1996-97球季，那年馬刺以20勝62負隊史最低勝率迅速結束了重建，下一季就以狀元籤選來鄧肯（Tim Duncan），締造連續22季闖進季後賽的空前紀錄。

馬刺最慘的13連敗紀錄出現在1989年3月，也是輸給騎士隊，當時帕波維奇還是馬刺助理教練。儘管追平悲慘紀錄，帕波維奇此戰仍然肯定球隊表現：「我們打得非常賣力，前3節打得很正確，我為球員們感到驕傲。」

騎士前3節打完領先10分，末節一度被追到4分差距，總教練畢克史塔夫（J.B. Bickerstaff）很不滿意，「我們沒有打出水準，沒有把事情做到平日那樣的等級，拿下勝利只是運氣好，我們在這種時刻應該打得更好，今晚沒有做到。」騎士中鋒艾倫（Jarrett Allen）17分11籃板，馬刺強生（Keldon Johnson）25分最高。騎士目前38勝22負在東區排名第4，馬刺在西區倒數第2，還贏過火箭。