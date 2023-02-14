立法委員江永昌14日在立法院舉辦公聽會，就體育署擬強制山域活動業者投保責任險的政策提出商榷，會上有山岳界團體、專家，以及教育部次長林騰蛟、保險局施瓊華局長、行政院消保處、產險公會等代表蒞臨，共同討論山域活動合適的風險分散機制。

教育部體育署去年6月9日公告《山域活動定型化契約應記載及不得記載事項》草案，於第15點規定登山、溯溪活動業者應投保責任保險，違者除依消保法開罰外，於發生事故時，也須以規定的最低投保金額計算應理賠金額的3倍，作為賠償金額。

江永昌認為，體育署保護消費者的立意固然正當，卻忽略了目前通行的責任險，完全不符合登山溯溪活動的需求，責任險所要填補的，是「人為」疏失所導致的事故，然而野外活動的風險卻主要來自大自然本身的環境變化，例如，颱風、豪雨、地震、乃至自然風化所造成的地形鬆動，往往才是導致事故發生的因子，而有經驗、訓練合格的領隊，極少成為野外活動事故的有責之人。

江永昌指出，實務上登山溯溪活動事故發生，並經業者賠償，業者投保責任險的產險公司卻往往認為非人為疏失而拒絕理賠；江永昌認為，強制要求投保責任險，成為恐成為業者和消費者無謂的負擔。

江永昌指出，台中市、南投縣、花蓮縣、苗栗縣、屏東縣這幾年各自制定發布的登山活動管理自治條例，都只要求領隊應為本人及隊員辦理「登山綜合保險」，並沒有要求投保「責任保險」。

江永昌提到，高雄市的「高雄市山域事故救援管理自治條例」更沒有任何強制保險要求，實際上目前山域活動業者於投保責任保險時，也面臨產險公司因野外風險因難以估計而承保意願低落。

中華民國山岳協會理事長黃楩楠提議，可參考國外像是外國登山客到尼泊爾登山，當地業者成立「登山服務公司」的可行性；中華民國山岳協會國際組長黃偉峰則表示，國外登山客自主投保意識非常強烈，建議須透過教育提升國人登山投保意識。