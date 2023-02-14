土耳其與敘利亞邊界發生規模7.8強震，立委陳椒華14日表示，台灣身為多地震國家，應特別重視地質調查與研究，然而根據目前的政府組織改造版本，地質調查研究所未來將改稱「礦業管理與地質調查中心」，兩者整併後，在氣候危機的急迫下欠缺核心任務目標，地調所業務恐有所稀釋，形同降級。

對此，行政院人事行政總處專門委員古元玲回應，經濟部為此資源合理運用及經濟永續發展，規畫將地質調查所、礦業司及礦務局整合，統稱「礦業管理及地質調查中心」，仍屬行政院三級機關，其中所有組織層級、機關首長列等都未變動，符合法制也沒有降級情形，至於未來實質名稱或職務職掌未來可再與立法院共商。

經濟部專門委員紀佳伶強調，地質調查研究所組改後並不會被矮化，而是將礦業管理跟地質調查兩項專業並重，期許未來在人力資源運用上，能達到施政加乘效果。

陳椒華上午偕中華民國地質學會理事長陳文山、台灣地熱資源發展協會秘書長王守誠在立法院舉行「地震國，地質調查所組改不能降級」記者會，呼籲身為地震國的台灣應該重視地質調查科學業務，政府組織再造不能降級。

陳椒華指出，台灣本來就是時常會發生地震的國家，從歷史紀錄來看，平均不到20年就會發生災害性地震，而台灣又是容易遭遇極端氣候的國家，大地震加上大雨會造重大的土石流災害，政府要花費許多預算進行災害防治與災後重建。

陳椒華說，過去政府曾把水土保持、礦務與地質調查合併成「水保地礦署」，但當前組改版本與過去有很大差異，各部會幾乎坐地升格，缺乏組織再造視野，恐怕是換湯不換藥；她認為，行政院規畫礦業管理與地質調查中心可能偏向開發利益導向，地質調查是國土規劃與重大建設的基礎，組改不該弱化地質調查工作，反而讓地質調查所實質降級。

中華民國地質學會理事長陳文山指出，全世界至少58個國家都稱為「地質調查所」，行政院提出的「礦務管理與地質調查中心」不知為何單位，全世界的礦產調查與管理都是屬於地質調查所的業務，如果以「台灣地質調查所」稱呼不僅簡單清楚，也合國際專業的名稱。

台灣地熱資源發展協會秘書長王守誠說，地質調查研究所將地熱探勘資訊公開，促進國內地熱能源投資甚鉅，凸顯我國地質調查工作與時俱進的效益，政府組織再造應該要提升地調所的層級，而非與礦業管理整併。