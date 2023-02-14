因應全球化趨勢，各國年輕學子赴海外教育旅行風氣日盛，全球旅遊業亦視為觀光重要業務。尤其日本為培養學生國際觀，推行赴海外教育旅行制度多年，日本教育旅行一旦決定目的地，為連續2～3年為同一目的地，除特殊因素外少有更動。

日本來台旅客於2019年創下近217萬人次新高，其中教育旅行近6萬人次。觀光局亦將教育旅行做為台日觀光交流重點項目，希望經由教育旅行讓日本學生有機會與台灣學生交流，親身體驗台灣人情味與高素質的台灣民眾，能成為推廣台灣觀光的最佳代言人。

日本旅行業界關心各國疫後接待環境與體制變化，在台灣去年10月中開放國境後，日本JTB旅行社即於12月16～20日安排全日本各地負責教育旅行主要人員來台考察，建立對台灣教育旅行信心，並鼓勵日本各公私立學校選擇台灣為教育旅行目的地。

而在2022台日觀光高峰論壇中，日本旅行業協會（JATA）提出復甦台日觀光交流人次目標，教育旅行的推動乃是絕對必要。觀光局為落實會議提案，特別安排於2023台灣燈會期間，邀請日方組成「教育旅行部會」（JOTC）來台考察。

JOTC由各旅行社負責推動教育旅行人員、日本修學旅行協會、全國修學旅行研究協會人員共15人組成，此次先自高雄、台南踩線後再北上參觀台灣燈會，藉由親自走訪各地接待教育旅行觀光資源、學校環境與交通運具等設施，建立各旅行社安排來台教育旅行信心。

觀光局表示，台灣與日本兩國兄弟情誼是「絆KIZUNA」的最高體現，除歡迎JATA教育旅行部會代表親自造訪台灣，也期盼藉由第一手觀察，向日本家長與學校校長介紹疫後台灣接待教育旅行環境的回復，歡迎日本學校疫後選擇台灣為安心、安全的教育旅行目的地。