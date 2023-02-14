邊境解封後，民眾想飛出去的心勢不可擋，中國人壽建議民眾除了開心安排旅遊計畫外，更要記得事先規劃旅行相關保險，以因應有突發疾病或意外必須負擔海外就醫等高額成本的可能。為提供民眾更完整的旅遊保障，「中國人壽新E安心旅行平安保險」只要出發前一小時透過投保專區投保，就能立即享有意外身故、失能給付保障，以及附加海外突發疾病和意外傷害醫療保障。

看準今年海外旅遊需求大幅提高，中壽線上旅平險「中國人壽新E安心旅行平安保險」具備三大特色：1.行前迅速保：民眾只要在出發前一小時，花幾分鐘就能迅速完成投保，立即享有保障；2.保障額度自由選：提供意外身故、失能給付保障額度，讓民眾可以彈性調整；3.附加海外突發疾病和意外傷害醫療保障：除了基本意外身故和失能給付保障外，建議可以選擇附加海外突發疾病住院醫療和意外傷害醫療保障，一旦旅遊期間因意外事故導致傷害，或是除了法定傳染病之外因其他突發疾病而有就醫需求，只要符合相關規定，所有醫療費用皆可申請實支實付，讓整趟旅程更平安、心安。

接下來的228連假將是另一波出國旺季，以預計前往日本旅行5天的王先生為例，他可在前往機場的路上，用手機投保「中國人壽新E安心旅行平安保險」，僅需支付289元，就能享有300萬的意外身故和失能保障額度，並可附加30萬元傷害醫療保障及海外突發疾病住院醫療保障，另經海外特定地區限額調整係數150％後，海外突發疾病住院醫療保險金提高為最高45萬元。

此外，中壽也貼心提供投保旅平險的保戶享有醫療協助、旅遊協助、法律協助及緊急協助等四大「海外急難救助」服務，如安排就醫、護照行李之協尋、預約律師、緊急醫療轉送、復原期間住宿…等，避免保戶在環境不熟悉的海外發生突發意外，不但孤立無援，還要擔心昂貴的醫療費用。