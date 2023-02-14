中山EMBA校友107人參加金門馬拉松，發起「路跑作公益，把愛留金門」捐款活動。(圖／中山EMBA校友提供)

中山EMBA校友48小時內成功募得100萬元，捐贈金門縣家扶中心50萬元幫助弱勢學童。(于家麒攝)

中山EMBA校友48小時內成功募得100萬元，捐贈金門縣生命線協會50萬元，把愛留金門。(于家麒攝)

「中山人、一家人」，施比受更有福，有能力去幫助別人之人，才是最有福氣的人。(圖／中山EMBA校友提供)

國立中山大學管理學院EMBA校友揪團107人參加金門馬拉松，路跑之餘不忘公益，在金門籍校友許雪芳號召下發起「路跑作公益，把愛留金門」捐款活動，跑1公里捐100元，獲得全體團員熱烈迴響，短短48小時內就成功募得100萬元，在返台前將善款分別捐給金門縣家扶中心及金門縣生命線協會各50萬元，把跑路的熱情傳愛在金門的每個角落。

發起路跑捐款活動的是中山大學EMBA金門籍他表示傑出校友許雪芳，她表示107位學長姐們難得齊聚金門，要讓這趟馬拉松之旅更有意義。常以「修更好的自己」為期許的許雪芳在餐會間偶然發心，希望大家能跑1公里就捐100元給金門地區做公益，沒想到立刻獲得團員們熱烈的支持，一呼百應。

許雪芳說，這次校友們揪團參加金門馬拉松，各組別加總的路跑里程約有2200公里，當時就想，以1公里100元計算，募款20萬元捐給地區慈善機構；沒想到校友們熱烈回響，還把金額放大5倍，從跑1公里捐100元變成500元，樂捐金額最後也由20萬變成100萬元，「中山人、一家人」，真的很感謝大家用滿滿的愛心來幫助地區弱勢團體，把愛留金門。

中山EMBA校友陳鄭彥說，這次有機會到金門參加人生的「初馬」非常難得，也很珍惜有做公益的機會，雖然大家是把錢捐出去，但感覺上我們才是最大的收穫者；同行的校友陳建志則表示，施比受更有福，有能力去幫助別人之人，才是最有福氣的人。

金門家扶中心主任李桂平表示，許雪芳是該中心資深的扶幼委員，透過她的號召下能在短時間募得50萬元的善款，用來幫忙家扶中心的弱勢兒童和家庭，真的非常不容易。此時正逢各校開學，也是各扶助家庭需要張羅開學支出及安親費用的時候，這筆善款對家扶學童而言真的是「及時雨」，來得正是時候，非常感謝中山EMBA校友的善心。

金門生命線協會理事長謝觀昭則說，許雪芳曾擔任該協會第二屆及第三屆理事長，目前也擔任榮譽理事長，在其任內致力奠定金門生命線的根基，無論是專業的成長、經費的籌措以及與台灣、金門各網絡的合作，都看到她夙夜匪懈、親力親為，讓生命線的服務逐漸被地方民眾發覺。這次獲得捐贈的50萬元善款，也一定會將善款妥善運用，讓這分愛心繼續在金門蔓延、一直傳承下去。