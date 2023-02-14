綿羊疑誤食遊客手中的飼料袋，畜牧人員固定羊隻並扒開其嘴巴檢視並移除，綿羊叫聲驚動遊客拿手機錄影上傳。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

清境農場高山美景與可愛綿羊，每年吸引大批遊客造訪。（楊靜茹攝）

清境農場強調，員工幫綿羊進行異物排除，避免誤食飼料紙袋影響健康。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

「吃了不該吃的東西」影片在網路流傳，引發虐羊爭議，清境農場發聲明澄清。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣仁愛鄉清境農場畜牧人員9日在青青草原發現綿羊疑誤食遊客手中的飼料袋，立即固定羊隻，扒開羊的嘴巴檢視並移除，綿羊咩咩叫聲驚動遊客，誤以為綿羊遭不當對待拿手機錄影，該影片在網路流傳，引發虐羊爭議，清境農場昨晚發聲明，強調幫綿羊進行異物排除，避免吃下不該吃的東西影響健康。

「吃了不該吃的東西」影片在網路流傳，影片中一名男子迅速抓住其中1頭綿羊的後腳，立即將綿羊翻倒，接著跨坐在羊身上，限制羊的行動，雙手硬將羊的嘴巴扒開檢視。該影片引發清境農場員工不當對待動物爭議。

清境農場解釋，影片拍攝時間為2月9日下午，當時青青草原的綿羊準備返回羊舍，畜牧人員發現綿羊搶食遊客手中的草飼料，疑似誤吃了飼料包裝紙袋，為了避免綿羊誤食異物影響健康，該員迅速針對羊隻進行保護固定，近一步檢視口腔有無異物，「這是對羊隻的關心與保護」，造成大眾觀感不佳，深感抱歉。

清境農場表示，已進行內部檢討與修正作業程序，未來若遇綿羊誤食等突發狀況，同仁將相互協助，確保動物福祉，也呼籲遊客不要帶園區外食物入園，避免綿羊搶食導致誤食，或是因為亂餵食恐危害綿羊健康。