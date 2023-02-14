和潤電能攜手台灣車業龍頭-和泰汽車、充電樁市占率超過6成-起而行綠能與仰德集團旗下士林電機，佈局綠能產業，跨足智慧型充電服務市場，共同合資成立「充壩技術服務股份有限公司」，今(14)日於三創生活園區舉行成立大會，在經濟部、工研院、各大企業代表等見證下，宣布自即日起正式營運，並推選起而行綠能董事長簡金品為該公司董事長、和潤電能總經理林彥良為副董事長。

充壩技術服務公司實收資本額新台幣1.2億元，其中和潤電能持股比重30％、起而行綠能40％、士林電機20％、和泰汽車10％，是一個專業充電服務暨營運軟體公司，經營業務多元包括充電管理系統、充電樁安裝規劃及施工、定保檢修等服務項目，在未來也規劃將充電樁輸出海外，引領電動車充電產業競逐國際市場。

和潤電能總經理林彥良表示，適逢國內正處電動車發展的良好時機，未來三至五年將是快速發展的關鍵時期，而充電樁的佈建更是重要的助力。和潤電能將淨零碳排趨勢結合商機，投資充壩技術服務公司(充電服務系統整合商 System Integrator SI)，整合充電樁供應鏈生態，積極發展充電樁事業，支援各種與車主生活相關場域之充電樁，例如百貨公司、公共停車場、社區，塑造電動車生態圈，提供全品牌車主最佳之充電服務及體驗。

和潤電能作為和泰集團綠能先鋒，也將會整合集團資源(TOYOTA、LEXUS經銷商營業據點、競拍場、短租據點及停車場)，結合充壩技術服務公司軟硬體技術，評估成立充電自有品牌，投入充電服務營運商(Mobility Service ProviderMSP)事業。

和潤電能自2022年5月開業以來，以全方位綠能服務為發展策略，業務範疇包括創能、儲能、用能、綠能融資等，積極發展綠色能源服務，推動能源轉型，並致力於發展對環境有益的智能解決方案。創能業務目前持有太陽能光電案場數已達79場；儲能業務透過投資儲能系統，積極參與台電調頻備轉服務(AFC)。此外，對於有意推動綠能之業者亦提供資金分期服務，協助上下游供應鏈夥伴能源轉型，為環境永續努力。