宜蘭莊姓男子利用一名女被害人無助且情緒不穩之狀態，謊稱她因遭冤親債主索命，須與她發生性行為方可化解，然後燃燒他攜帶之符咒，讓她飲用符水再加以性侵，台灣高等法院依強制性交罪將莊男判處有期徒刑3年4月。可上訴。

莊姓男子透過其女友得知被害女子與男友感情不睦、心神不寧，他在2019年9月5日凌晨1點多，攜帶符咒前往被害人住處，與其女友及被害女子談論她感情問題。

莊男利用被害人無助且情緒不穩之狀態，妄稱她因遭冤親債主索命，才導致工作、感情不順，需向對方賠罪，其讓冤親債主上身後，與她發生性行為，方可化解，然後燃燒他攜帶之符咒，讓她飲用符水，藉此壓抑她理性思考空間加以性侵。

宜蘭地院一審及高院二審認為，莊男利用怪力亂神之話術以冤親債主纏身，科學無從檢證但民間時有耳聞之迷信作法（上身、喝符水等），使被害人信以為真，而與之發生性交行為，是違反她意願之強制性交行為。

高院認為莊男辯稱雙方你情我願、合意在客廳沙發發生性行為等情，不足採信；斟酌莊男對被害人的人格尊嚴戕害甚鉅，且犯後否認犯罪，判處有期徒刑3年4月。可上訴。