今天是西洋情人節，不少情侶打算好好恩愛一番，但有些男性想利用體外射精、不戴保險套做為避孕方式，泌尿科醫師提醒，避孕最安全的方式是全程使用保險套，因為體外射精並不牢靠，可能會因拔太慢、體液中的精子，或是後戲過程讓精子經由手指等部位接觸到女性陰道，導致對方懷孕。

恩主公醫院泌尿科醫師高銘鴻在其臉書粉專表示，談到避孕，最簡單也最不用擔心副作用的做法，就是全程使用保險套，有些人不愛戴套，會試圖說服自己和對方，體外射精就不會懷孕；早在古希臘，人們就想到用中斷性交來避孕了，所以這可算是一種古老的避孕手法，但以現代的眼光來看，這個古老手法的成功率實在太低。

他表示，體外射精不可靠有3原因：

1. 拔太慢：男性在快要射精的時候中止或拔出來，真的需要很強大的意志力，還有對時機的掌握，一個程序未落實，就會失敗。

2. 體液中的精子：在性交過程中、射精之前，男性的陰莖也有一些液體流出，這些液體有時也含有精子，也可能造成女性懷孕。

3. 間接接觸：貼心的男人絕不會射後不理，高潮之後還會有些親吻、愛撫等後戲，此時如果沒有清潔乾淨，精子可能會經由手指等其他部位接觸到女性陰道，導致女方懷孕。