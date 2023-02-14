涉嫌吸毒遭南港分局自清逮捕的王姓警備隊員，曾在信義及大安分局擔任偵查佐多年，過去並無重大功績，僅表現平平。但去年8月起，在大安分局偵查隊任內態度丕變，不僅公文經常逾期，且上班不正常，連長官糾正都不予理會，同事形容「他認為全天下的人都負他」，因此遭到長官猛盯考績打大丙，或許他自覺恐吸毒狀況東窗事發，立刻打報告調南港分局，未料還是無法把持而出事。

警方清查，王員是警察專科學校26期畢業，曾任信義警分局警備隊、五分埔派出所警員，之後考到刑警資格，曾擔任信義、大安警分局偵查隊偵查佐，2022年底才調往南港分局。

王員過去表現平平，沒有卓越績效，但去年8月起，長官發現他工作懶散，上班不正常，且上班時常常打瞌睡開小差，甚至專注打手遊，即使長官多次警告規勸，王員卻經常頂撞，讓長官頻頻搖頭，只好考績打劣等。

去年9月間大安分局偵查隊清查公文，發現王員過期公文量太多，工作嚴重疏失，將他改為制服警員並列管制，王員似乎發現狀況不對，打報告調任南港警分局。

王員在同事間人員也並不和睦，同事形容他活在自己世界，「總認為全世界的人都有對不起他」，對長官及同事規勸向來不理不睬，讓大家對他敬而遠之。