台中市政府委託台開公司辦理精密機械科技創新園區二期開發案，因未能有效掌握資金專戶使用情形，導致開發資金遭台開公司逕自轉出13億4000萬，造成市府重大損失，監察院14日表示，財政及經濟委員會今通過糾正台中市政府，另請經濟部就政府委託民間開發工業園區、產業園區引發爭訟情形，研議肇因與癥結，確實檢討制度面或法規範有無精進強化或改善之處。

監委施錦芳、鴻義章、蕭自佑調查發現，台中市政府委託台開公司辦理精密園區二期開發計畫，為管理各項資金收支，雖於契約中明文要求該公司設立專戶，卻未確實查核專戶實際設置情形，且對於台開公司設置多少專戶數及專戶之帳號為何，均無法掌握，中市府明顯缺乏風險管理意識，且對於契約管理作為鬆散，核有怠失。

3位監委進一步調查發現，台開公司自1999年民營化，2008年公股釋出後，營運模式與公營時期已全然不同，台中市政府未能檢視該公司之營運模式及財務狀況，提升風險管理能量，以有效規避或降低風險發生，遭台開公司逕自轉出共計13.4億元，造成該府重大損失。

3位監委指出，臺中市政府也未能建立資金運用控管及防弊機制，導致資金運用管理權力均由台開公司所掌握，市府僅能事後藉由查核月報表或仰賴會計師查核報告被動瞭解，除事前無監控防範機制外，該府於知悉第一筆資金轉出、信託契約解除後，竟又未能積極採取有效保全措施，以降低衝擊，任由台開公司陸續轉出6億元及1.4億元資金，而該府竟無力阻止，核有重大違失。

此外，監委關心政府委託民間開發工業園區、產業園區一再引發爭訟情形，經濟部允應研析個案爭議之肇因與癥結，確實檢討有無精進強化或改善之處，避免爭訟頻仍，影響開發進度執行；另因應地方政府提出「協助訂定三方信託契約範本」的建議，為利委託開發案件履約管理，後續待經濟部併案評估研議。