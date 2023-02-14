聯米企業總經理劉德隆說，目前外銷澳洲主要以雪梨、布里斯及墨爾本等城市，6個品項中以台南11號及台梗9號為大宗。(吳建輝攝)

農糧署署長胡忠一14日現身彰化，參加來自彰化埤頭在地品牌「中興米」外銷雪梨封櫃啓航記者會，胡忠一說，農糧署2006年推動稻米以集團契作及產銷一體的營運機制，輔導業者打造品牌，「中興米」成功外銷到澳洲有5年時間，從第一年的2個貨櫃，到現在年銷8個貨櫃餘180公噸，讓臺灣米「讚」上國際。

胡忠一指出，台灣2002年加入WTO，世界各國米湧入台灣，當時農糧署發現不是以米食為主的國家所種植的稻米品質也不輸台灣，因此推動集團契作，經過多年努力，讓台灣米能夠與世界各國競爭，外銷從5年前的4萬4000公噸，到現在年銷將近20萬公噸的成績，外銷到全世界30幾個國家。

胡忠一說，把這些具有行銷能力的農民團體、糧商、育苗業者、碾米業者等集結，組成契作集團產區，從第一年發展27個營運主體，5000多公頃，到現在已經有79個營運主體，總面積超過3萬公頃，利用科技、大數據等方式，提升台灣米品質，打出國際品牌。

聯米企業總經理劉德隆表示，在農糧署輔導下成立稻米產銷契作集團產區，與150名以上農友契作，全年二期稻作契作面積達540公頃。(吳建輝攝)

聯米企業總經理劉德隆表示，在農糧署輔導下成立稻米產銷契作集團產區，與150名以上農友契作，全年二期稻作契作面積達540公頃，以智慧化、數位化的農場栽培管理模式，生產優質稻米，外銷澳洲雪梨及香港等地區。

外銷全世界Made In Taiwan的彰化米。(吳建輝攝)

劉德隆說，目前外銷澳洲主要以雪梨、布里斯及墨爾本等城市，6個品項中以台南11號及台梗9號為大宗，超過20個合作通路，上百家超市、量販店都買得到，售價比台灣貴約3成，台灣米用品質競爭，不是價格，競爭力夠才敢賣這個價格。