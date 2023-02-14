陳寶圭從2009年入職阿里巴巴集團至今已服務近14年，是完整歷練2B及2C電商的「資深跨界阿里人」，帶領團隊協助逾數千間中小企業建立起跨境電商的營運機制，近年更將個人對台灣中小企業設計出對應中小商家需求的外貿電商入門培育體系，系統性推出可對應不同產業特性需求的電商人才培訓課程，支持許多台灣中小企業成為年度線上訂單成長爆量的外貿電商達人。

陳寶圭表示，台灣中小企業的傳統營銷模式，現在必須正視全球數位外貿轉型趨勢的嚴峻挑戰，但數位轉型並沒有一個標準過程，每間企業都需根據自身環境、產業、公司體質等不同因素，選擇相對應的做法，所以Alibaba.com服務優勢是能夠緊密協助客戶對應、解決外貿電商轉型路上的許多挑戰，未來也將在台灣推出一系列的服務計畫，提供客戶最簡易、專業與高品質的服務協助中小企業走向全球。

今年33萬元的外銷廣告補助徵選條件必須符合3個資格，包括：台灣合法登記企業、外銷出口值百萬美元以上、財務健全無欠稅記錄，目標徵選百家廠商。

陳寶圭上任後，新方案第一步即推出富含品牌行銷資源的「品牌加速補助計畫」，提供為中小企業量身打造的行銷和輔導課程，滿足企業品牌行銷、產品服務能力的迫切需求，透過鮮明定位創造差異化優勢，替企業拉出全新業績曲線。

「2023外銷加速補助計畫」將聚焦提升企業在品牌策略、數位行銷、數位體驗三大面向的策略與能力，為100家台灣中小企業提供專業外銷顧問的一對一諮詢、品牌打造課程及實質的數位廣告補助優惠，塑造差異化競爭力，增強向全球市場展示的能力。