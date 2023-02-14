邊境解封後，迎來報復性出國潮，民眾在安排國外旅遊之餘，也別忘了準備「備用藥」。兒科醫師陳映庄近日遇到許多家長來替孩子拿藥，他也貼心替大家整理小孩出國必備的8類藥物。

陳映庄在臉書發文表示，近日陸續有家長替即將出國的孩子拿備用藥，他詢問家長「缺哪些藥？」家長則一頭霧水表示：「我也不知道要帶些什麼耶，醫生你有什麼建議嗎？」

隨著漸漸解封，最近要出國玩的人也越來越多，陳映庄寫下出國可能需要的藥物，包括感冒、腸胃不適、受傷、蚊蟲叮咬、過敏、暈車暈機等。

陳映庄也列出自己常開，且使用上比較安全的8類藥物：

●退燒、止痛藥：安佳熱、依普芬都是解熱鎮痛藥水，依普芬還有消腫的功效，所以扭傷也可以用。

●綜合感冒糖漿：息咳寧是一般感冒、鼻水、鼻塞、咳嗽可用。

●止吐藥：胃利空、安適胃寧。

●止瀉藥：瀉必寧、舒腹達。

●外傷藥膏：使皮新、褐黴素。

●抗組織胺：希普利敏、勝克敏液，感冒流鼻水、鼻子過敏、蕁麻疹可用。

●過敏、濕疹或蚊蟲叮咬藥膏：全佳膚、美康、強力施美。

●暈車藥：兒童較少用，建議直接請醫師開立，有人會用希普利敏容易嗜睡的副作用來代替暈車藥，但效果因人而異，有些小孩吃完會更鬧。​