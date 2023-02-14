美國近期指控中國偵察氣球闖入領空後加以擊落，雙邊關係再添波瀾。華府智庫專家林碧瑩今天形容，美中關係處於「半危機時刻」，雙方欠缺共同防止緊張局勢升溫的有效機制。

美軍戰機4日在南卡羅來納州外海擊落一顆飛越美加上空的中國高空氣球，打撈殘骸後分析用途之餘，又在3天內3度擊落闖入美加空域的不明飛行物。北京堅稱引發全球關注的巨型氣球屬民用性質，並譴責美方刻意渲染、擊落氣球「不負責任」。

美國智庫外交關係協會（CFR）今天在紐約舉辦座談，邀請華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）中國實力計畫（China Power Project）主任林碧瑩（Bonny Lin）等專家討論美中關係如何受對抗與時而虛假的論述影響，兩國政府可能如何因應緊張局勢升溫。

林碧瑩說，中國偵察氣球事件已影響美中關係。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）延後訪中，此行原本要和中方討論諸多議題，甚至可能見到中國國家主席習近平，當面傳達美方關切。美軍擊落氣球後，國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）試圖聯繫中方，對方卻毫無回應。

她表示：「如果我們讓自己陷入另一個風險更高、可能失去人命的情況，我不認為我們有共同解決、不讓緊張局勢升高的機制。」

主持座談的前美國國務院亞太助卿羅素（Danny Russel）說，核武擁有國以符合軍規的偵察航空器對付另一個擁核國家，可能不是好事，雖然只是氣球 但不可小覷。這起事件凸顯局勢可迅速從不測事件演變成危機，再演變成衝突，這正是全世界要求美中避免的事。

耶魯大學蔡中曾中國中心資深研究員羅奇（Stephen Roach）表示，雙方關係出問題時拋出虛假論述，是衝突升級的助燃劑。過去5年，美中從貿易戰、科技戰進展到新冷戰，燃料的易燃性超高，小火花就可能釀成意外。

除偵察氣球外，羅奇認為台灣、南海、俄烏戰爭也都是美中可能爆發衝突的火花，「我不知道下個火花會是什麼，但我敢保證肯定會出現」。

至於涉台議題，林碧瑩提到，去年8月時任美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台以來，中國以低度軍力表達不滿的模式趨於明顯。去年底到今年初，日本公布國安戰略文件、美國通過國防授權法及新一波對台軍售後，中國都在周邊增加軍事活動，她擔心美國眾議院議長或國會較低階層領袖如再次訪台，北京可能認為有必要回應。

她警告：「如果釋放訊號造成不良反應或局勢管控失當，緊張局勢可能升溫。」

曾在白宮國家安全會議任職的喬治城大學客座教授簡以榮（Ivan Kanapathy）表示，在當前或可預見的未來，美國都不容許以非和平手段解決台灣議題。但他確實擔心中共武力犯台，因為北京易於且必須相信自身政治宣傳，這是「台灣領導人不代表人民真實意志」敘事的一部分，而美方清楚這是虛假論述。

他說，近年發生北京鐵腕治理香港、俄軍入侵烏克蘭等事件，說服台灣人民接受和平統一愈來愈難，到頭來迫使北京出手。但中方對台施以更多脅迫作為，台灣只會漸行漸遠。（編輯：韋樞）1120214