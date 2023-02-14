衝刺餐飲營收，台北國泰萬怡酒店MJ Kitchen 自2月16日起高喊「肉食自」並鎖定為肉食控推出「瘋肉季」主題菜單，精選各式肉系美味，包含「芥末山藥豬頰肉」、「義式生牛肉」、「炙燒牛舌握壽司」、「重慶花椒水煮牛」、「手沖牛肉湯」、「韓味醬豬五花」、「德國豬腳」及「蒙古烤肉」等各區新菜色，現切區也升級選用五公分厚的「特選Prime沙朗牛排」，讓饕客大快朵頤一番。每位成人最低原價1,180 元起，即日起現場加入會員享原價85折優惠，2月28日前不分平假日用餐再加贈半隻「甜瓜剁椒蒸龍蝦」。

此外，國泰萬怡THE Lounge也同步推出「春漾。午茶怡享時光」下午茶套餐，以春季為主題推出花系特調，搭配蒙布朗及生巧克力蛋糕，每套450元起。

台北國泰萬怡酒店MJ Kitchen廚藝團隊為滿足喜愛嗑肉的饕客們，於各區推出新菜色，冷菜區首推「芥末山藥豬頰肉」選用台灣豬肉與日本山藥、芥末籽醬混拌而成，具有冷脆有嚼勁的嗆辣口感。「柚香鳳梨舒肥雞胸」以台灣溫體雞肉低溫烹調，再拌上柚子果醋，清爽又開胃。「義式生牛肉」則選用澳洲PS菲力薄片，搭配所附生菜，為義式傳統料理。「牛油果番茄起司沙拉」則是將酪梨、台灣小農番茄及莫札瑞拉起司等拌勻，美味又健康。 壽司區也推出選用澳洲A5牛舌的「炙燒牛舌握壽司」以及將特選鮭魚肚撒上糖後炙烤的「焦糖鮭魚握壽司」，彈牙脆口的美味一次滿足。

除各式冷菜，MJ Kitchen亦推出許多熱食美味，「韓味醬豬五花」以燒烤豬五花搭配韓式醬及泡菜，微辣帶香又有勁。「希臘羊肉慕薩卡」為希臘傳統菜色，以特選羊絞肉與貝夏梅白醬焗烤，再撒上菲達起司及茄子，香氣令人垂涎。「牛尾洋蔥湯」則是以四小時熬煮，吸附在牛尾上的筋肉與濃汁，口口帶有飽滿的濃香。「德國豬腳」則烘烤至表皮脆香，肉質軟嫩與脆皮交織多元口感。「重慶花椒水煮牛」的湯頭麻香帶勁，享受大汗淋漓的暢快。「BBQ戰斧豬」則是以主廚秘製醬料高溫燒烤，入口軟嫩的口感讓人回味無窮。

大受歡迎的「蒙古烤肉」也於現煮區回歸，供應各式肉片及蔬菜配料任君選擇，現點現做。現切台區也無限供應選用五公分厚的「特選Prime沙朗牛排」，也是必吃推薦。而喜愛湯品的饕客們也不能錯過「手沖牛肉湯」，自由掌控喜愛的熟度。不僅如此，即日起至2月28日前於MJ Kitchen用餐，不分平假日，每位成人再加贈半隻「甜瓜剁椒蒸龍蝦」，以德式碎甜瓜、豆鼓、大辣椒及朝天椒等再以金華火腿油拌炒的醬料，搭配肥嫩的龍蝦。

國泰萬怡THE Lounge大廳酒吧也推出「春漾。午茶怡享時光」下午茶套餐，甜點組合選用法國知名品牌法芙娜Valrhona 70%巧克力手作而成的「生巧克力蛋糕」，質地扎實溫潤，微甜不膩。而廣受甜點控喜愛的「蒙布朗」則是以甜栗子泥佐上栗子奶油而成的栗子蛋糕，濃郁栗香帶有滑順細緻的法式滋味。套餐可任意搭配各具繽紛的五款春季特調飲品，首推微帶香氣的「邂逅茉莉花」，以茉莉花的茶韻，帶來了初春清新氣息。新鮮檸檬皮及檸檬汁特調而成「青檸之戀」，微微酸甜湧現初戀幸福感。「柚想春天」選用新鮮葡萄柚及烏龍茶、柚子醬等完美比例調製，濃濃鮮果酸味搭配點綴的迷迭香，特別適合在微涼季節享用。「春心動漾」是以紅茶及氣泡水、檸檬乾、茶凍及加入少許接骨木花調和，清爽宜人，也是喜歡微帶嚼勁口感的最佳推薦。「踏雪尋梅」融合伯爵茶、牛奶、檸檬乾及些許梅子粉，再以奶油點綴而成的，則是此次特別推出的奶蓋調飲，即日起至4月15日止，「春漾。午茶怡享時光」下午茶套餐每日供應，每套450元，服務費另計。