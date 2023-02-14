開春傳捷報，致力於透過數據分析與人工智慧以了解消費者意見和市場趨勢的大數據股份有限公司，旗下《KEYPO大數據關鍵引擎》及《KEYDERS網路意見領袖搜尋引擎》等兩款高品質數據分析應用的MarTech行銷科技工具，率先於2022年12月雙雙順利通過加拿大公正第三方驗證公司環奧國際驗證（TCIC）的 ISO/IEC 27001:2013 與 CNS 27001:2014 資訊安全管理系統（Information Security Management System, ISMS）國際驗證。

TCIC為財團法人全國認證基金會(TAF) 及國際認證機構認可之資安管理系統的驗證機構，並在13日由大數據公司營運長蔣志薇及技術長孟令三共同代表，接受TCIC品質經理吳家麒先生授予證書，肯定企業在資訊安全管理制度的建置與實際作為，符合國際資訊安全標準。

營運長蔣志薇表示：「積極導入並落實ISO 27001資安管理制度只是第一步，團隊也將會持續了解國內外資安作為，滾動式進行升級，保持面臨任何外部挑戰時皆能持續營運的韌性，提升客戶對公司的信任度，達到永續經營的目標。」

《KEYPO大數據關鍵引擎》、《KEYDERS網路意見領袖搜尋引擎》率先取得ISO 27001認證

ISO 27001是目前國際上使用最廣泛，且最完整的資訊安全管理系統標準，主要協助企業確保內外部的資訊資產安全、降低未來資料外洩的損失。

為確保大數據公司業務資訊之機密性、完整性及可用性，大數據股份有限公司決定引進國際級 ISO / IEC 27001 認證標準，並先以《KEYPO大數據關鍵引擎》及《KEYDERS網路意見領袖搜尋引擎》等兩款數據分析應用的MarTech行銷科技工具率先進行。

大數據股份有限公司自2022年6月成立資訊安全管理委員會，從教育訓練、法規查核、程序書擬定與內外部稽核等過程，全力建立PDCA管理循環流程，嚴格把關所有工作的規劃、執行、查核與行動，以確保工作目標與優良品質的達成。

技術長孟令三表示：「通過ISO 27001驗證後，大數據公司不只會持續落實相關規範及管控措施，更會以最嚴謹的態度推動其他系統及認證導入，全力保護客戶隱私和管理資訊安全。」

服務超過500間龍頭企業 大數據股份有限公司資訊安全再獲國際認證

大數據股份有限公司至今已服務超過500間各產業龍頭企業，旗下《KEYPO大數據關鍵引擎》、《KEYPO BOT輿情機器人》、《KEYPO即時警報器》、《FANSDO粉絲行為追蹤器》、《KEYDERS網路意見領袖搜尋引擎》、《FANTI人群輪廓分析》等多款高品質數據分析應用的MarTech行銷科技工具，獲得許多國內外獎項肯定，同時也為客戶提供最即時及全面的網路輿情風向、目標市場喜好與消費者行為，滿足客戶的網路行銷需求。

透過ISO 27001驗證的推動，大數據股份有限公司不僅將防護、監控與演練機制建構完整，更將資安保護意識及觀念深植於企業文化中，以提升企業安全、穩固永續經營競爭力及深化企業客戶的信賴感。