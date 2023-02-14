前NBA球星林書豪日前重磅加盟台灣職業籃球聯盟P.LEAGUE+（PLG）的「高雄17直播鋼鐵人」，在台首戰就拿下21分，並憑藉追平聯盟紀錄的單場13助攻以及6籃板，成功帶領球隊以95：80擊敗福爾摩沙台新夢想家，終止4連敗低潮，全場也響起「MVP」的應援聲，讓林書豪感動表示：「不會忘記在高雄的第一場比賽」。

初登板開紅盤，全場陷「林來瘋」魅力

林書豪在4日搭機抵台，僅花了一週時間與隊友們磨合，在首戰就吸引5,321名觀眾到現場觀戰，比賽直播的在線觀看人數更是突破12萬人，創下例行賽的最高紀錄。林書豪也展現「林來瘋」魅力，開賽就助攻洋將克拉索夫（Viacheslav Kravtsov）灌籃得分，首節進帳5分5助攻，全場一共攻下21分、13助攻、6籃板，其中13次助攻的數據更追平聯盟紀錄。

林書豪：「這個環境是非常好玩的」

林書豪在P.LEAGUE+的初登板，除了幫助鋼鐵人贏球「中止四連敗」，同時更拿下單場MVP。賽後林書豪感謝球隊教練，同時感性發表自己對籃球的體悟：「四年了都是，不但是遇到比較難的情況，也是隔離封閉，也是場下的一些經驗，都影響到我，付出了很多的努力，然後沒看到什麼結果。所以快樂不是突然一天就會找回來，當然你看這個環境是非常好玩的，非常非常好玩的，所以這是一大步，往這個好的方向」。

陳建州感動表示：「謝謝林書豪回來加入PLG」

聯盟執行長陳建州賽後也曬出滿場球迷照片，感動表示：「11年後林來瘋再次感動全台球迷！謝謝林書豪回來加入PLG，恭喜鋼鐵人打出全新的球風。謝謝所有全場爆滿的雄親以及線上收看直播的球迷朋友。今天的南台灣真的很瘋狂。Oh my PLG」。

近半年聲量高達163,445筆

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統可以發現，截至今（14）日上午12時，「林書豪」近半年的聲量高達163,445筆，在2022年10月21日傳出將加盟高雄鋼鐵人的消息後就引起網友討論，聲量高達11,610筆。在2023年1月26日，林書豪本人證實消息加盟消息，聲量更是來到18,658筆。林書豪在2023年2月12日初登板就開紅盤，幫助鋼鐵人贏球中止4連敗，同時拿下單場MVP，引起不少球迷討論。