自從日本開始流行賞「紫藤花」後，台灣也開始跟風流行，其花朵滿開像瀑布般的夢幻紫爆，花落鋪滿草地有如花毯的景色，夢幻兼具浪漫的氛圍，一點都不輸櫻吹雪！

紫藤花俗稱朱藤、招藤、招豆藤、藤蘿，分布於海拔400公尺至1,000公尺之間的地區，品種有淺紫色、白色甚至還有粉紅色，帶有香氣，每年三月中下旬到四月初是台灣紫藤花盛開的季節。

今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查全台10大紫藤花景點，趕緊趁著春暖花開的季節，一起賞花去！

10. 台北市 台北花卉村

位於社子島的台北花卉村，原本是砂石場，後經老闆改造成複合式花卉園區，營業內容相當多元，包含賣花卉、觀賞用植物、手作DIY、婚宴會館及咖啡廳等，其園區還種植大量鮮花像杜鵑、九重葛、雞蛋花等，還有最重要的紫藤花在這也能賞到！

很適合全家來此待半天拍照賞花遊玩，去過都稱讚：「真的很美，第一次來台北花卉村看紫藤花」、「藍天白雲配上紫藤花，超美的」、「台北花卉村的紫藤花棚上，有很多猴子吊掛在其上，相當逗趣可愛」、「紫藤花開的好美好美呀！怎麼拍都好看」。

9. 台北市 陽明山頂湖小鎮

陽明山不只能賞海芋、繡球花，連紫藤花也可以！位於竹子湖的頂湖小鎮，以熱炒、土雞料理聞名，老闆還特別種了一整片紫藤花，從入口一路延伸到餐廳內，民眾可以坐在紫藤花棚下方邊吃飯邊賞花，還能被紫藤花的花香圍繞，著實別有一番風味。

到訪賞花吃飯的饕客紛紛激推：「最美紫藤餐廳」、「在紫藤花棚下用餐，浪漫又特別」、「依依不捨的離開頂湖小鎮的紫藤花海」、「頂湖小鎮的紫藤花，串串的紫花超美」、「與同事到頂湖小鎮拍紫藤，發現比瑞里的還漂亮」。

8. 桃園市 大湖紀念公園

桃園龜山大湖紀念公園鄰近林口長庚醫院，該公園以7公頃大湖為中心，隨著季節不同，櫻花、流蘇、九重葛、紫藤花、落羽松接力盛開，其中紫藤花棚是沿著湖邊蓋的，因此在紫藤花盛開之時，那垂落的紫色隧道搭配湖水與綠地，其景緻之美不勝收。

看過都會愛上的美景：「在城市中也可享受跋山涉水才有的紫藤瀑布美景」、「小而美的紫藤賞花點，配湖水特別優美」、「沿水邊而生，優雅的氣質令我難忘」、「有湖水相映更漂亮」、「來看免費紫藤花，一整片夢幻紫色真的愛了」。

7. 台中市 梨山地區

梨山位於武陵農場和福壽山農場中間，近年來「紫藤山城」名聲漸響，在地方政府積極努力下，居民也都開始配合政策種植，據參山國家風景區管理處表示，推薦梨山地區4處可賞紫藤花，分別在櫻緣丘大停車場旁篷架、1956楓之谷秘密花園入口斜坡處、梨山觀景台及環山部落，其花況都相當好，多數景點又是免費參觀，吸引不少遊客前往賞花。

每年都吸引遊客慕名而來：「梨山櫻緣丘路邊，有超級密集的紫藤花串串，很美」、「環山部落很多紫藤開超美」、「梨山往環山部落的台7甲省道好多紫藤盛開」、「家家戶戶門前紫藤攀延而上，就像一串串葡萄，美極了」、「四月紫藤山城登場，隨處都可以看到紫藤」。

6. 台中市 福壽山農場

福壽山農場位於中央山脈與雪山山脈群峰之間，四季景色明媚，在官網上甚至以一首詩來表達12月風情：「一月雪天飛，二月讚櫻花，三月舞桃花，四月笑蘋梨，五月齊花開，六月捻茶香，七月瀲菊黃，八月覓桃香，九月品梨甜，十月秋豐收，十一月賞楓趣、採蘋樂，十二月盈霜降」，可見景緻之迷人。

由於海拔較高，這裡的紫藤華花期較晚，大約都是四月才盛開，農場主要種植在湖畔及路口，遊客賞花皆讚：「紫藤、櫻花、蘋果花一次全部觀賞很棒」、「紫藤花的季節可以有無限寬廣的想像空間」、「好美」、「美爆了」、「紫藤花滿開」、「真心覺得很好拍」。

5. 苗栗縣 噢哈娜咖啡屋

有苗栗最美紫色仙境之稱的「噢哈娜咖啡屋」，整個咖啡廳都是用紫色調去打造，佔地寬廣，除了能喝咖啡、吃美食外，老闆還飼養草泥馬給民眾餵食，園區內有許多紫色藝術造景能大拍特拍，還有限定的紫藤花與錫葉藤能賞，真的是紫的超徹底，紫色控一定會瘋掉！

紫控尖叫中：「抬頭仰望便可感受紫色隧道的浪漫氛圍」、「好漂亮啊！都是紫色」、「超紫的～好浪漫哦」、「很美的地方」、「好浪漫休閒的好地方」、「紫的好浪漫呀」、「紫藤花開的時候好美」。

4. 嘉義縣 瑞里紫藤花季

嘉義縣梅山鄉瑞里村擁純淨無染的環境，很適合種植紫藤花，因此在瑞里村居民的共同努力下，社區共有超過30處賞花點，每年三月都能見到滿山遍野的紫藤花盛開，是一年一度嘉義縣的大盛典，有許多配套行程與活動，民眾可多關注粉絲團了解喔！

遊客讚嘆真不愧是紫色山城：「晚上的紫藤花也很浪漫」、「一串串真的好美」、「整個瑞里沈醉在浪漫紫藤中」、「好仙好夢幻好美的畫面」、「怎麼拍都浪漫的紫藤花」、「瑞里的紫藤花真的很浪漫」。

3. 南投縣 杉林溪森林生態渡假園區

杉林溪森林生態渡假園區是台灣夏季避暑聖地，該園區積極培育四季主題花卉，還擁有多條森林步道，是一處能盡情探索自然生態的度假園區，而杉林溪花園的紫藤隧道，除了種植紫色品種外，還有種植白玉紫藤，兩者同時盛開時，相當壯麗又浪漫。

網友大讚賞花旅遊首選地：「杉林溪四季都有美景可遊賞超棒」、「杉林溪真的很棒」、「真的太美了」、「杉林溪種什麼花都漂亮」、「能看到那麼多美景，真得很幸福」、「百花爭豔，美不勝收」。

2. 台中市 武陵農場

武陵農場孕育出多樣性的動植物資源，其海拔高度適合櫻花、二葉松、杜鵑等植物生長，從70年代開始，武陵農場陸續在園區各處種植紫藤花，包含入口花園就栽種了紫藤與白藤，被稱為紫藤巷，相當好拍照，另外位於茶園附近的農村文物館、桃子溫室也都是賞紫藤的最佳景點。

旅客都被紫藤花美景給收服：「浪漫的紫色風暴也是會殺掉很多記憶體的」、「蝴蝶館白籐超爆美」、「什麼顏色的花都有了，簡直美呆了」、「好漂亮喔白色紫藤」、「武陵山莊有看到紫藤很美」、「白藤、紫藤都很香」、「好美」。

1. 新北市 淡水紫藤咖啡園

有全台灣最大紫藤園區之稱的「淡水紫藤咖啡園」就位於淡水天元宮旁，每年僅花季開放（10天左右），其佔地有萬坪，老闆共種植超過1千株日本紫藤，雖沒提供餐點跟飲料，但抬頭就望紫色天空瀑布，低頭就賞紫色花毯，其盛開之美景令人驚艷，是許多紫藤花控必訪的景點。

網友認為花景不輸日本：「紫藤隧道真的很美」、「像花地毯也很美」、「整個紫藤花超乎想像的茂密漂亮」、「很幸運去的時候滿開，非常美」、「大棚區真的開得超盛的」、「把紫藤花栽培成這樣讓大家欣賞真的很不容易」。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2020年02月09日至2023年02月08日，共3年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『全台紫藤花景點』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。