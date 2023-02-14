韋禮安推出「歪歌起挫」第二彈〈芭樂歌〉。（The Orchard提供）

韋禮安推出「歪歌起挫」第二彈〈芭樂歌〉。（The Orchard提供）

創作才子韋禮安繼「歪歌起挫」系列第一彈〈初四阿北〉後，再推出韋禮安aka小陳〈芭樂歌Bala Girl〉，事實上，過年期間就有眼尖的粉絲發現〈初四阿北〉的一張預告圖中，韋禮安手上拿著一袋芭樂，便猜想：「該不會下一首是〈芭樂歌〉吧！」韋禮安今揭曉答案，特別選在2月14日情人節當天正式推出〈芭樂歌〉，以獨有的「韋式幽默」陪伴粉絲度過這個浪漫的節日。

而〈芭樂歌〉MV以「阿嬤芭樂攤」結合去年台北小巨蛋演唱會的片段，阿嬤認真切芭樂的畫面穿插韋禮安認真演唱的模樣，讓MV充滿莫名的搞笑氛圍；而顯眼的KTV字幕復刻了演唱會的視覺背景，更帶粉絲再次感受演唱會當時的美好。

韋禮安近來以「迷因梗王」橫掃網路世界，他去年在「如果可以我想和你明天再見」小巨蛋演唱會上驚喜演唱一首從未收錄在專輯中的歌曲〈芭樂歌〉，當時原本認真沈醉的氣氛，在歌曲前奏一下後立刻變得逗趣，韋禮安一本正經唱著幽默歌詞的樣子，讓全場笑翻天，在演唱會結束後，粉絲便不斷敲碗希望這首歌能正式上架。

〈芭樂歌〉是韋禮安多年前用手機隨意哼唱、歌詞隨性編寫錄下的作品，當時他只完成了主歌，直到前年疫情隔離期間，在一次線上直播寫歌時才一口氣和其他「歪歌起挫」系列歌曲一起完成。韋禮安表示原本比較喜歡Demo版本的吉他Solo，但也希望把演唱會上Live的感覺放進歌曲中，因此最後使用的是演唱會現場版的編曲，並特別重新錄音，讓〈芭樂歌〉以最直接的聽覺感受，期許「芭樂歌」不只是芭樂，也可以很搖滾！